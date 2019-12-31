Общество
РИА НовостиНидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS. Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды".
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Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Общество
Факельное шествие провели в Киеве в честь Бандеры
Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Политика
В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Происшествия
Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам
Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Общество
В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии
Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Общество
В Москве 2 января ожидается до +2 °С
В Москве в четверг, 2 января 2020 года, ожидается до +2 °С.
Армия и оружие
Из Чечни на службу в армию отправились 500 новобранцев
Из Чечни, начиная с 2014 года, в армию ежегодно призывают по 500 человек.
Происшествия
Драка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
В городе Волжском Волгоградской области аниматоры в костюмах Дедов Морозов подрались на новогоднем мероприятии с местными жителями.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Политика
Помпео отложил визит на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Футбол
Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
Футбол
Суперэкспресс: «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед», «Дерби» – «Барнсли», «Суонси» – «Чарльтон», «Вальядолид» – «Леганес», «Севилья» – «Атлетик», «Бордо» – «Ле Ман»
«Дерби» еще в прошлом сезоне всерьез боролся за выход в Премьер-лигу.
Футбол
Балотелли попал в аварию после празднования Нового года
Кино
На большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение»
«Вторжение» Фёдора Бондарчука стало первым фильмом российского проката в 2020 году.
Космос
Россия удвоит количество запусков ракет в космос в 2020 году
На официальном YouTube-канале Роскосмоса было опубликовано видео под названием “Космические итоги года”, в котором помимо всего прочего появилась информация о том, что компания удвоит количество запусков в 2020 году.
Происшествия
Машина сбила семью с ребенком под Волгоградом
Автомобиль сбил семью с ребенком в Волгоградской области, взрослые погибли. Об этом сообщили в областном ГУ МВД 1 января.
Гаджеты
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
Происшествия
В Астрахани произошел пожар в жилом доме
В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
Общество
Жертвами лесных пожаров в Австралии стали семь человек
Природные пожары в Австралии за сутки унесли жизни семи человек. Все погибшие проживали в штате Новый Южный Уэльс.
Шоу-бизнес
У Евгения Пронина в Новый год родился сын
У талантливого российского актера Евгения Пронина 31 декабря 2019 года родился наследник.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Происшествия
Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
На главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей, передает РИА "Новости".