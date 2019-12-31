Общество

РИА НовостиРИА НовостиНидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS. Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды".
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Название Голландия официально перестало существовать

Известиявчера в 17:54

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

РИА Новостивчера в 21:41

Нидерланды против Голландии: вечному спору пришел конец

РЕН ТВвчера в 22:10

Название «Голландия» официально перестало существовать

РБКвчера в 22:21

Голландия официально прекращает своё существование

News.ruвчера в 16:27

Название «Голландия» официально перестало существовать

Life.ruвчера в 16:15

Сегодня перестала существовать Голландия. Это избавит всех от путаницы

Телеканал 360°вчера в 15:09
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Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
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Факельное шествие провели в Киеве в честь Бандеры

Факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось в Киеве 1 января.
Известия вчера в 13:51
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Происшествия

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
РИА Новости вчера в 20:58
Политика

В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
Известия вчера в 23:51
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Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Комсомольская правда вчера в 06:20
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
Общество

В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии

Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
RT на русском вчера в 22:03
Общество

«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»

Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости вчера в 01:12
Наука

Вулканизм оказался связан с вращением Земли

ToDay News Ufa вчера в 05:15
Общество

В Москве 2 января ожидается до +2 °С

В Москве в четверг, 2 января 2020 года, ожидается до +2 °С.
RT на русском вчера в 23:20
Армия и оружие

Из Чечни на службу в армию отправились 500 новобранцев

Из Чечни, начиная с 2014 года, в армию ежегодно призывают по 500 человек.
REGNUM 31.12.19 в 00:55
Происшествия

Драка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео

В городе Волжском Волгоградской области аниматоры в костюмах Дедов Морозов подрались на новогоднем мероприятии с местными жителями.
Суть событий вчера в 10:29
Общество

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости вчера в 12:09
Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости вчера в 16:31
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 02:53
Футбол

Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
АБН 00:16
Футбол

Суперэкспресс: «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед», «Дерби» – «Барнсли», «Суонси» – «Чарльтон», «Вальядолид» – «Леганес», «Севилья» – «Атлетик», «Бордо» – «Ле Ман»

«Дерби» еще в прошлом сезоне всерьез боролся за выход в Премьер-лигу.
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Балотелли попал в аварию после празднования Нового года

Спорт-Экспресс вчера в 23:15
Кино

На большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение»

«Вторжение» Фёдора Бондарчука стало первым фильмом российского проката в 2020 году.
News.ru вчера в 15:03
Космос

Россия удвоит количество запусков ракет в космос в 2020 году

На официальном YouTube-канале Роскосмоса было опубликовано видео под названием “Космические итоги года”, в котором помимо всего прочего появилась информация о том, что компания удвоит количество запусков в 2020 году.
Ferra 30.12.19 в 09:52
Происшествия

Машина сбила семью с ребенком под Волгоградом

Автомобиль сбил семью с ребенком в Волгоградской области, взрослые погибли. Об этом сообщили в областном ГУ МВД 1 января.
Известия вчера в 12:57
Гаджеты

Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»

Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
Astera 31.12.19 в 07:14
Происшествия

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
РБК вчера в 23:23
Общество

Жертвами лесных пожаров в Австралии стали семь человек

Природные пожары в Австралии за сутки унесли жизни семи человек. Все погибшие проживали в штате Новый Южный Уэльс.
News.ru вчера в 06:06
Шоу-бизнес

У Евгения Пронина в Новый год родился сын

У талантливого российского актера Евгения Пронина 31 декабря 2019 года родился наследник.
ГлобалМСК.ру вчера в 13:49
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

На главной площади Владивостока сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:34
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