Общество

ИзвестияИзвестияНазвание Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года. Местные органы власти, частные компании и вузы будут использовать только название Нидерланды, сообщает The Guardian. По мнению правительства, такое решение перераспределит туристический поток.
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Название Голландия официально перестало существовать

Известия17:54

Сегодня перестала существовать Голландия. Это избавит всех от путаницы

Телеканал 360°15:09

Название «Голландия» официально перестало существовать

Life.ru16:15

Голландия официально прекращает своё существование

News.ru16:27

Нидерланды вместо Голландии: для чего нужна реформа названия страны?

РЕН ТВ18:24

Название «Голландия» официально перестало существовать

ТК Звезда19:42

Конец путанице: Голландии больше нет

МИР 2419:02
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Происшествия

Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае

Российская газета 20:15
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Энергетика

На Украине стали действовать новые цены на газ для населения

С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Известия 09:19
Политика

Путин присвоил звание генерала главе ФССП

Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Lenta.ru 12:34
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
КП - Нижний Новгород 04:04
Культура

«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
RuNews24.ru вчера в 07:06
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

РБК 09:56
Футбол

Защитник Сигурдссон покинул «Ростов»

«Ростов» в официальном Twitter сообщил, что исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул команду.
Матч ТВ 10:44
Наука

Длительность сна связана с легочным фиброзом

HotGeo 08:55
Происшествия

В Астрахани загорелся жилой дом на площади 800 квадратных метров

В Астрахани загорелся трёхэтажный жилой дом, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
RT на русском 21:21
Общество

МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости 19:41
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости 17:44
Происшествия

В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Интерфакс 12:08
Космос

Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах

Vevby.ru вчера в 09:08
Происшествия

Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым

В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Вести.Ru 04:33
Происшествия

Полиция проводит проверку после сожжения во Владивостоке фигуры мыши

РИА Новости 09:24
Происшествия

Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
РИА Новости 20:58
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:10
Энергетика

Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»

Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости.
Пятый канал 06:50
Политика

Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом

Как отмечается, во время телефонного разговора лидеры поздравили друг друга с наступающими праздниками.
Газета.Ru вчера в 05:18
Здоровье

В России дети стали чаще болеть

Плюс в 2,7 раз чаще дети до 14 лет стали страдать ожирением, вдвое чаще регистрируются случаи свертываемости крови и сахарного диабета с зависимостью от инсулина.
U74.Ru 30.12.19 в 05:30
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Происшествия

Глава Ингушетии раскритиковал силовиков из-за нападения в Магасе

REGNUM 15:23
Общество

В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры

Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Lenta.ru 13:59
Экономика

С 1 января ограничат размер максимального долга россиян по кредитам

Изменение условий потребительских кредитов для россиян начались год назад, с 1 января 2019 года, когда дневная процентная ставка была ограничена размером в 1%. Также вместо «займов до зарплаты», которые предоставляли микрофинансовые организации, был введен специальный финансовый продукт.
Expert.ru вчера в 04:58
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа

Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Мой Брянск вчера в 00:25
Политика

Протестующие прекратили акцию у посольства США в Багдаде

Газета.Ru 10:53
Спорт

Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл

Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем.
ТК Звезда 20:59
Футбол

Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»

Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Sport24.ru вчера в 20:19
Экономика

Антипинский НПЗ признан банкротом

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Коммерсантъ 30.12.19 в 05:51
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