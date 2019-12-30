Общество
ИзвестияНазвание Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года. Местные органы власти, частные компании и вузы будут использовать только название Нидерланды, сообщает The Guardian. По мнению правительства, такое решение перераспределит туристический поток.
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Происшествия
Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Политика
Путин присвоил звание генерала главе ФССП
Президент России Владимир Путин присвоил первое звание генерала в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ее главе Дмитрию Аристову.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Футбол
Защитник Сигурдссон покинул «Ростов»
«Ростов» в официальном Twitter сообщил, что исландский защитник Рагнар Сигурдссон покинул команду.
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом на площади 800 квадратных метров
В Астрахани загорелся трёхэтажный жилой дом, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
Общество
МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Происшествия
В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком
В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
Космос
Телескоп HabEx хотят отправить на поиски «второй Земли» в 2030-х годах
Происшествия
Пропавший в Благовещенске двухлетний мальчик найден живым
В Благовещенске нашли двухлетнего ребенка, которого мать потеряла накануне в неизвестном месте.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»
Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости.
Политика
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом
Как отмечается, во время телефонного разговора лидеры поздравили друг друга с наступающими праздниками.
Здоровье
В России дети стали чаще болеть
Плюс в 2,7 раз чаще дети до 14 лет стали страдать ожирением, вдвое чаще регистрируются случаи свертываемости крови и сахарного диабета с зависимостью от инсулина.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры
Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Экономика
С 1 января ограничат размер максимального долга россиян по кредитам
Изменение условий потребительских кредитов для россиян начались год назад, с 1 января 2019 года, когда дневная процентная ставка была ограничена размером в 1%. Также вместо «займов до зарплаты», которые предоставляли микрофинансовые организации, был введен специальный финансовый продукт.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Спорт
Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем.
Футбол
Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»
Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Экономика
Антипинский НПЗ признан банкротом
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).