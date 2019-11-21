Президент России Владимир Путин назвал введение новых мер «чушью». Новость о подорожании справок вызвала ажиотаж у россиян — многие из них захотели получить справку до 22 ноября, пока новые правила не вступили в силу. Из-за этого в наркодиспансерах в разных городах выстроились очереди.

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