с чего всё началось

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале. Планировалось, что новые правила начнут действовать 22 ноября.

Здоровье День отказа от курения пройдёт в России Международный день отказа от курения ежегодно отмечается в третий четверг ноября. В 2019 году этот день приходится на 21 ноября.

Общество Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.

Экономика Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг» Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Космос Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Авто BMW раскрыла характеристики электромобиля i4 Компания BMW раскрыла характеристики нового электромобиля i4, который готовится к запуску в серию.

Общество Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.

Политика Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.

Происшествия Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе Накануне утром, 21 ноября, в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) поступило сообщение о том, что в селе Красногорск умер четырехмесячный ребенок.

Политика Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.

Кино Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".

Авто Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4 По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.