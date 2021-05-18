Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Названо число банковских клиентов-миллионеров в России

Хорошо ли подобран заголовок?
Оценка количества «целевых клиентов» — с общим состоянием более $5 млн и финансовыми активами от $1 млн — подразделений private banking в России чуть выше — 44 тыс. человек. За год количество долларовых миллионеров выросло на 7%, что ниже, чем в прошлые годы, когда ежегодный прирост составлял 16%.В источнике

С чего всё началось

Аналитики назвали число банковских клиентов-миллионеров в России

В российских банках размещают средства около 41 тыс. человек с финансовыми активами от $1 млн, свидетельствуют результаты исследования сегмента private banking (бизнес-услуг для состоятельных клиентов), проведенного Frank RG (есть у РБК). За год этот показатель вырос на 10,8% с 37 тыс. человек.
РБК05:00

Подробнее о событии

Подсчитано число банковских клиентов-миллионеров в России

Lenta.ru06:41

Аналитики Frank RG назвали число банковских клиентов-миллионеров в России

РИА Новости08:05

Аналитики посчитали число банковских клиентов — миллионеров в России

RT на русском07:30

Аналитики оценили число россиян с финансовыми активами от 1 млн долларов

Российская газета07:14

Аналитики назвали число банковских клиентов-миллионеров в России

ПРАЙМ08:22

Названо число банковских клиентов-миллионеров в России

Известия06:26

Аналитики назвали число банковских клиентов-миллионеров в России

РБК05:00

Госбанки увеличили долю на рынке обслуживания состоятельных клиентов

Frank Media05:00
Интересное

«Спартак» показал, что осталось за кадром драматичного матча с «Ахматом»

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом", который состоялся в Грозном 16 мая (2:2).
Чемпионат02:43

Госдума утвердила запрет участия в выборах причастным к экстремизму лицам

Госдума России в первом чтении приняла законопроект о запрете участвовать в выборах в парламент лицам, причастным к деятельности экстремистских общественных или религиозных объединений, передает «РИА Новости».
РБК06:44