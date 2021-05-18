Названо число банковских клиентов-миллионеров в России
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Оценка количества «целевых клиентов» — с общим состоянием более $5 млн и финансовыми активами от $1 млн — подразделений private banking в России чуть выше — 44 тыс. человек. За год количество долларовых миллионеров выросло на 7%, что ниже, чем в прошлые годы, когда ежегодный прирост составлял 16%.В источнике
С чего всё началось
Аналитики назвали число банковских клиентов-миллионеров в России
В российских банках размещают средства около 41 тыс. человек с финансовыми активами от $1 млн, свидетельствуют результаты исследования сегмента private banking (бизнес-услуг для состоятельных клиентов), проведенного Frank RG (есть у РБК). За год этот показатель вырос на 10,8% с 37 тыс. человек.
РБК05:00