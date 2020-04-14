Сергей Собянин несколько дней назад сказал, что мы еще не на пике, а только у подножия вершины.

с чего всё началось

Если в начале марта таких было около 10%, то сегодня по ряду регионов, например в Московской области, из общего количества выявленных инфицированных 52% - люди без нарушения состоянии здоровья, которые носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование.

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