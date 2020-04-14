Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Примерно у 30 процентов новых пациентов с коронавирусом не проявляются симптомы инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.
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Анна Попова
Если в начале марта таких было около 10%, то сегодня по ряду регионов, например в Московской области, из общего количества выявленных инфицированных 52% - люди без нарушения состоянии здоровья, которые носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование.
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