Коронавирус
Lenta.ruНазвано число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Примерно у 30 процентов новых пациентов с коронавирусом не проявляются симптомы инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.
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Если в начале марта таких было около 10%, то сегодня по ряду регионов, например в Московской области, из общего количества выявленных инфицированных 52% - люди без нарушения состоянии здоровья, которые носят вирус, но не знали бы об этом, если бы мы им не сделали тестирование.
— Анна Попова, российский политикТАСС 14:22
с чего всё началось
Сергей Собянин несколько дней назад сказал, что мы еще не на пике, а только у подножия вершины.Первый канал15:35
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Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
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США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
Еще неделю назад американский президент Дональд Трамп критиковал меры ВОЗ и грозился приостановить взносы.
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В Хакасии выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
Абакан, 15 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Хакасии за минувшие сутки, сообщили ИА REGNUM 15 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 23:15
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МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
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Журналистка Тина Канделаки ответила обвинившей ее в увлечении фотошопом телеведущей Ксении Собчак оригиналом снимка, где она позирует с открытым животом в своем телеграм -канале.
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Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую
По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
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На территории Иркутской области снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 21:52
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Правительство России приостановило постановление, разрешающее продавать медицинские маски только имеющим фармацевтическую лицензию компаниям, пишет ТАСС со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:24
Здоровье
Зафиксирован случай заражения коронавирусом от трупа человека
Заражение коронавирусом произошло у судмедэксперта при вскрытии тела умершего человека в Таиланде, 11 апреля сообщает американское издание «Журнал судебной медицины».
ИА Красная Весна 16:22
Армия и оружие
В Черное море вошел эсминец ВМС США
Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
Piter.tv вчера в 15:54
Политика
Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США.
RT на русском 22:45
Здоровье
В Гае выявлен первый предварительный случай коронавируса
Информация о первом случае коронавируса в Гае прозвучала в прямом эфире с министром здравоохранения Т.Л.Савиновой 14 апреля.
В Гае.ру 09:10
Армия и оружие
Минобороны сообщило о ситуации с коронавирусом в Вооруженных силах РФ
Минобороны РФ сообщило о ситуации с коронавирусом в российской армии в своем релизе, представленном во вторник.
Аргументы и Факты 09:18
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Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Общество
Ещё +1. Коронавирус в Приангарье развивается
По состоянию на 18 часов 14 апреля на территории Иркутской области официально зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусом.
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Константин Богомолов запустил онлайн-проект «Коронный выход»
Премьера нового проекта режиссера Константина Богомолова "Коронный выход" на видеосервисе Start состоялась во вторник вечером, сообщила пресс-служба платформы.
РИА Новости 12:06
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В Башкирии умерли еще два пациента с коронавирусом
За последние сутки в Башкирии скончались еще два человека, у которых диагностировали COVID-19.
Российская газета 05:43
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Представлены OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro
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В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Хакеры продают полмиллиона аккаунтов Zoom
Более полумиллиона учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom выставлены на продажу в даркнете.
Вести.Ru 08:40
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В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
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Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
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Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки
«За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.
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Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
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Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
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Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
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РИА Новости 18:46
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В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом
Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 2228 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 23:10