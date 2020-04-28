Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал число безработных в России в интервью на телеканале «Россия 24». По подсчетам Минтруда, на данный момент в России 950 тысяч безработных.

Здоровье Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании раскрыли, что пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа из-за карантина и других мер по профилактике. 9

Политика Путин объявил о продлении режима нерабочих дней Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. 3,6K

Экономика Рост ВВП России в I квартале составил 1,8% Рост ВВП в I квартале 2020 г. составил 1,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.

Общество В США выявлено более 1 млн заражённых коронавирусом Вашингтон, 28 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В США количество заражённых коронавирусом преодолело отметку в 1 млн человек, сообщает 28 апреля сайт Университета Джона Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране. 30

Общество Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". 250

Политика Госдума может запретить приравнивание СССР к нацистской Германии Москва, 28 апреля 2020, 17:56 — REGNUM В Госдуме разработан законопроект, запрещающий приравнивание действий советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии.

Политика Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни. 1K

Общество В Минтруде заявили, что зарплата на период нерабочих дней не должна снижаться По слова главы ведомства, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, то и сумма зарплаты не должна снижаться.

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников О необходимости продлить действующие ограничительные меры до конца майских праздников ранее говорила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество В Москве продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина. 303

Общество Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции «При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики. 90

Общество В Калужской области вводят строгий масочный режим В Калужской области до 11 мая вводят строгий масочный режим. Такое решение принял врио губернатора Владислав Шапша. 2

Общество Испания может снять все ограничения к концу июня Испания может полностью снять карантин к концу июня, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.