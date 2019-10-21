с чего всё началось

Исследовательская структура Credit Suisse Research Institute сообщила, что в России выросло число долларовых миллиардеров. Отмечается, что, по данным на первое полугодие 2019-го, их число увеличилось на 36 человек — с 74 до 110.

Общество Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Гаджеты Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.

Наука Бактерии оказались способны менять форму, избегая антибиотиков Авторы использовали бактерии кишечной палочки, способные вызывать хроническую инфекцию мочевыводящих путей.

Политика Путин и Макрон отметили безальтернативность Минских соглашений «При обсуждении возможности проведения очередного саммита «нормандской четверки» президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений», — отмечается на сайте Кремля.

Наука Зародыш мыши впервые вырастили из одной соматической клетки Испанские ученые придумали новый способ моделировать раннее развитие млекопитающих: они вырастили структуры, напоминающие бластоцисту, из одной стволовой клетки.

Авто Группа Volkswagen «сошлёт» Шкоду в бюджетный сегмент Немецкая газета Suddeutsche Zeitung вышла с заголовком «Skoda должна стать дешёвым брендом», тем самым заставив Шкоду письменно успокаивать своих сотрудников, сообщает Automotive News.

Наука Обученная нейросеть сможет искать нарушения в работе мозга Группа ученых создала искусственный интеллект, который в будущем поможет анализировать работу мозга человека.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Экономика Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала помолвочное кольцо Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Политика Парламентские выборы пройдут сегодня в Канаде Потом идет правящая либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. На третьем месте – новые демократы.

Армия и оружие В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.

Происшествия Был опубликован список погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае Ранее «ФедералПресс» сообщал, что губернатор Красноярского края Александр Усс выразил свои соболезнования родным и близким погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе.

Политика Экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова вышла из СПЧ Бывшая судья Конституционного суда (КС) РФ Тамара Щербакова заявила о своем выходе из состава Совета по правам человека (СПЧ).

Экономика Спрос на бензин в России рекордно обрушился Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.

Шоу-бизнес Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.

Футбол Названа первая пятерка номинантов на «Золотой мяч» Сегодня станут известны все 30 номинантов на «Золотой мяч». France Football решило называть фамилии претендентов постепенно.

Политика Горбачев озвучил победителей в холодной войне Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.