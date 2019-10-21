Общество
КлопсНазвано число долларовых миллиардеров в России
Число долларовых миллиардеров в России в 2019 году достигло 110 человек — в полтора раза больше, чем в 2018-м. Об этом со ссылкой на исследование банка Credit Suisse сообщает НТВ в понедельник, 21 октября. Россия заняла девятое место в мире по приросту очень обеспеченных людей.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Одновременно выросло и число долларовых миллионеров — с 172 000 человек до 246 000 человек, сообщается в материалах исследовательской структуры Credit Suisse Research Institute.Газета Кемерова12:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС 21:41
Общество
Опубликованы лучшие кадры боя Монгола и «Руки-базуки» по правилам ММА
Знаменитый поединок в октагоне с участием известного блогера Олега Монгола и Кирилла «Руки-базуки» Терешина наконец прошел.
iReactor 01:17
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 10:33
Кино
Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов
По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру 15:00
Армия и оружие
Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября
Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru 10:36
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra вчера в 14:21
Общество
Названы регионы России с самым доступным газом
Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.
Lenta.ru вчера в 23:51
Футбол
«Зенит» в Лейпциге поддержат около 1500 болельщиков
Представитель пресс-службы «Зенита» Антон Макаренко заявил, что около 1500 болельщиков «сине-бело-голубых» отправятся на выездной матч Лиги чемпионов против «Лейпцига» в Германию.
Soccer.ru 14:29
Происшествия
На заводе в Орске отравились восемь человек
При проведении ремонтных работ на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области восемь человек отравились, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Вести.Ru 19:44
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 11:38
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой
Millionaire.ru 11:02
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
РИА Новости 20:31
Игры
Red Dead Redemption 2 оснастили улучшенной графикой для ПК
Одним из особых новшеств в ПК версии Red Dead Redemption 2 станет возможность играть в Online режиме.
Goroday.ru 22:42
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 04:48
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Шоу-бизнес
Принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с братом
Принц Гарри устал от слухов о конфликте со старшим братом, принцем Уильямом.
Sunmag.me 15:21
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Российская газета 10:28
Футбол
Украинский олигарх Коломойский заявил о возможном возрождении «Днепра»
Бывший владелец «Днепра», украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что клуб может возобновить свое существование в следующем сезоне.
Sport24.ru 22:00
Политика
В Германии могут построить космодром
Ранее союз выступил с предложением о строительстве первого в Германии космодрома. СМИ писали, что в Германии могут построить космодром.
ФАН 09:11
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер
Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Ferra 16:49
Происшествия
На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди
Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM 22:24
Армия и оружие
Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории
Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru 21:39
Происшествия
Обнаружены тела убитых в 2012 году депутата и ее семьи
Уточняется, что по версии следствия их убили в 2012 году члены преступного сообщества по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
Газета.Ru 15:51
Футбол
Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
Metaratings 16:50
Армия и оружие
«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ
Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Военное обозрение 09:59
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 15:23