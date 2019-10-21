с чего всё началось

Число долларовых миллиардеров в России в 2019 году достигло 110 человек — в полтора раза больше, чем в 2018-м. Об этом со ссылкой на исследование банка Credit Suisse сообщает НТВ в понедельник, 21 октября. Россия заняла девятое место в мире по приросту очень обеспеченных людей.

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