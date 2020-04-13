Коронавирус
Lenta.ruНазвано число лечащихся на дому москвичей с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы назвал число лечащихся на дому жителей города с коронавирусом. Информация опубликована на сайте ведомства. По данным департамента, на дому проходят лечение более шести тысяч москвичей.
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Депздрав назвал количество больных COVID-19 москвичей, которые лечатся дома
Вечерняя Москвавчера в 15:46
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Цены на нефть растут во вторник утром
Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
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В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
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Общество
Названы опасные для заражения коронавирусом места
Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
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Финансы
Рынок акций начнет торговую сессию с небольшого снижения - ИК «Атон»
Аналитики ИК "Атон" считают, что в понедельник российский рынок акций начнет торговую сессию с небольшого снижения, говорится в обзоре компании.
Финмаркет вчера в 02:57
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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Догадки подтвердились - профиль ведет сама «прекрасная няня». О том, что у Заворотнюк глиобластома, не было подтверждено ее родственниками.
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Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
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Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого.
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Экономика
Белгородский малый бизнес стал самым активным в России в нерабочий период
Для сравнения в Тамбовской Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия показатель увеличился с 10,2 до 11,9 п. п. В Москве с 6 по 12 апреля работали 26,9 % предприятий малого бизнеса против 24,1 % неделей ранее.
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К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
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Bloomberg: Apple выпустит четыре новых iPhone
Осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G, сообщает Bloomberg на источники, знакомые с планами компании.
Дождь вчера в 15:28
Общество
У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус
Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
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Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:36
Футбол
«Ливерпуль» хочет купить Мбаппе в случае ухода Мане
Английский "Ливерпуль" может включиться в гонку за приобретение нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, которого слухи связывают с трансфером в мадридский "Реал".
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Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
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Власти Хакасии отправили четырех членов республиканского правительства на самоизоляцию из-за контактов с человеком, у которого может быть выявлен коронавирус.
ТАСС 00:51
Общество
Мясные заводы Северной Америки прекратили работу из-за коронавируса
Мясные заводы, на которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, прекратили забой скота и поставки мяса в американские торговые сети.
ИА Красная Весна вчера в 08:35
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Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
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Препарат от коронавируса разработали в России
В России разработали препарат от коронавируса. Об этом 13 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Вечерняя Москва вчера в 11:47
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Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у побережья Курил
RT на русском 00:17
Армия и оружие
Южная Корея сообщила о запуске КНДР ракет в сторону Японского моря
КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
RT на русском 01:14
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.
Lenta.ru вчера в 19:38
Происшествия
В Хабаровском крае завели уголовное дело на нарушителя карантина
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района Хабаровского края, которая подозревается в нарушении карантина по коронавирусу и заражении людей, сообщил журналистам зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
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Общество
Лукашенко: В Белоруссии никто от коронавируса не умер и не умрёт
СМИ узнали об обращении Белоруссии к России из-за коронавируса Лукашенко в связи с этим заявил, что в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса.
Национальная служба новостей вчера в 08:18
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой
Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
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Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Политика
Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
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Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00