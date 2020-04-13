Департамент здравоохранения Москвы назвал число лечащихся на дому жителей города с коронавирусом. Информация опубликована на сайте ведомства. По данным департамента, на дому проходят лечение более шести тысяч москвичей.

Названо число лечащихся на дому москвичей с коронавирусом

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