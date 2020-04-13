Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано число лечащихся на дому москвичей с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы назвал число лечащихся на дому жителей города с коронавирусом. Информация опубликована на сайте ведомства. По данным департамента, на дому проходят лечение более шести тысяч москвичей.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Депздрав назвал количество больных COVID-19 москвичей, которые лечатся дома

Вечерняя Москвавчера в 15:46

Более 6 тысяч москвичей лечатся от коронавируса дома

ТВ Центрвчера в 15:04

В Москве более 6 тыс. человек лечатся от коронавируса дома

ТАССвчера в 14:30

Более 6 тысяч москвичей проходит лечение от коронавируса на дому

Москва 24вчера в 14:50

Штаб: Более 6 тыс. москвичей проходят лечение от коронавируса на дому

Агентство Москвавчера в 14:50

В Москве 6 тысяч человек лечатся от коронавируса на дому

RT на русскомвчера в 14:46

Названо число находящихся на домашнем лечении от коронавируса москвичей

Известиявчера в 14:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 02:07, Ашберн
Энергетика

Цены на нефть растут во вторник утром

Нефтяные котировки растут на мировом рынке товаров во вторник утром.
Московский Комсомолец вчера в 22:18
63
Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости вчера в 10:22
611
Общество

Названы опасные для заражения коронавирусом места

Москва, 14 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Наиболее опасными местами в период пандемии коронавируса являются аптеки и магазины, сообщил кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.
REGNUM 02:02
334
Финансы

Рынок акций начнет торговую сессию с небольшого снижения - ИК «Атон»

Аналитики ИК "Атон" считают, что в понедельник российский рынок акций начнет торговую сессию с небольшого снижения, говорится в обзоре компании.
Финмаркет вчера в 02:57
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
993
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк выздоравливает

Догадки подтвердились - профиль ведет сама «прекрасная няня». О том, что у Заворотнюк глиобластома, не было подтверждено ее родственниками.
Вести Подмосковья 00:48
6
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
1,1K
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого.
РБК 01:02
51
Экономика

Белгородский малый бизнес стал самым активным в России в нерабочий период

Для сравнения в Тамбовской Ленинградской, Иркутской областях, республиках Алтай и Калмыкия показатель увеличился с 10,2 до 11,9 п. п. В Москве с 6 по 12 апреля работали 26,9 % предприятий малого бизнеса против 24,1 % неделей ранее.
Бел.Ру 01:54
8
Происшествия

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
24
Гаджеты

Bloomberg: Apple выпустит четыре новых iPhone

Осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G, сообщает Bloomberg на источники, знакомые с планами компании.
Дождь вчера в 15:28
132
Общество

У десятков сотрудников Большого театра выявлен коронавирус

Уточняется, что тестирование на коронавирус за несколько дней до концерта «Мы вместе» прошли несколько сотен сотрудников театра, участвовавших в мероприятии.
REGNUM 01:16
262
Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах будут недоработки в борьбе с распространением коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:36
416
Футбол

«Ливерпуль» хочет купить Мбаппе в случае ухода Мане

Английский "Ливерпуль" может включиться в гонку за приобретение нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, которого слухи связывают с трансфером в мадридский "Реал".
ProstoProSport 01:36
Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК вчера в 11:15
12
Общество

В Хакасии четверо членов правительства отправлены на самоизоляцию

Власти Хакасии отправили четырех членов республиканского правительства на самоизоляцию из-за контактов с человеком, у которого может быть выявлен коронавирус.
ТАСС 00:51
2
Общество

Мясные заводы Северной Америки прекратили работу из-за коронавируса

Мясные заводы, на которых были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, прекратили забой скота и поставки мяса в американские торговые сети.
ИА Красная Весна вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер вчера в 00:42
18
Политика

Препарат от коронавируса разработали в России

В России разработали препарат от коронавируса. Об этом 13 апреля сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Вечерняя Москва вчера в 11:47
1,2K
Энергетика

Американские нефтяные компании приостанавливают добычу нефти

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP приостанавливает добычу нефти на всех скважинах из-за резкого сокращения спроса.
Газета.Ru 01:39
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у побережья Курил

RT на русском 00:17
1
Армия и оружие

Южная Корея сообщила о запуске КНДР ракет в сторону Японского моря

КНДР выпустила несколько крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
RT на русском 01:14
1
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона

Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.
Lenta.ru вчера в 19:38
64
Происшествия

В Хабаровском крае завели уголовное дело на нарушителя карантина

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Советско-Гаванского района Хабаровского края, которая подозревается в нарушении карантина по коронавирусу и заражении людей, сообщил журналистам зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.
РИА Новости 01:25
Общество

Лукашенко: В Белоруссии никто от коронавируса не умер и не умрёт

СМИ узнали об обращении Белоруссии к России из-за коронавируса Лукашенко в связи с этим заявил, что в Белоруссии ни один человек не умер от коронавируса.
Национальная служба новостей вчера в 08:18
981
Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой

Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
78
Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
478
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
79
Политика

Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной газеты»

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании «диверсионной» «Новой газеты». По его мнению, это «общеизвестный факт».
Ведомости вчера в 13:12
1,3K
Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv вчера в 04:00
96
Как работают Яндекс.Новости?
Главное