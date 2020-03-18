Новосибирск, 19 марта 2020, 08:57 — REGNUM С пациенткой с коронавирусом из Новосибирска, прибывшей из Франции, летели 99 пассажиров и семь членов экипажа. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Названо число летевших в Новосибирск с пациенткой с коронавирусом

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