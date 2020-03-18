Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазвано число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Оперативный штаб по мониторингу ситуации.
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с чего всё началось

В Нижнем Новгороде выявили третий случай заражения коронавирусом

Все, контактировавшие с ним — на контроле, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Нижний Новгород on-line07:46

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В России выявили 33 новых случаев заражения коронавирусом

РИА Новости11:11

В России до 147 выросло число заболевших коронавирусом

Эхо Москвы11:01

В Москве зафиксировали 31 случай заражения коронавирусом за сутки

РИАМО07:40

Число случаев коронавируса в России выросло до 147

Интерфакс07:34

Число зараженных коронавирусом в России увеличилось до 147

Lenta.ru07:31

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 147 за последние сутки

ТАСС07:30

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

Коммерсантъ07:35
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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

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