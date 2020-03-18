Коронавирус
Газета.RuНазвано число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Оперативный штаб по мониторингу ситуации.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Все, контактировавшие с ним — на контроле, — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Нижний Новгород on-line07:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции на фоне пандемии нового коронавируса.
Шоу-бизнес
«Круто смотримся вместе»: Агата Муцениеце накаляет страсти своими фото с женатым коллегой
Общество
В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной: «Теперь я не только дрессировщик Шантика»
Напомним, Омарова не зря прозвали дрессировщиком пресловутого кота.
Политика
Трамп расширит свои полномочия в экономике из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в среду, что в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 он задействует закон о производстве продукции военного назначения.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
Организаторы отменили «Евровидение-2020»
Общество
Названа общая черта у жертв коронавируса
Были названы общие черты людей, скончавшихся в результате эпидемии.
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Шоу-бизнес
Маша Малиновская посмеялась над нарисованной яичницей Ксении Бородиной
На скриншоте в Stories ведущая телеканала "Муз-тв" Маша Малиновская показала снимок на одном из стоковых сайтов по продаже готовых картинок.
Финансы
Валютный рынок отыгрывает обвал товарного
Валютный рынок отыгрывает обвал товарного Курс доллара на российском рынке после четырехлетнего перерыва поднялся выше уровня 80 руб./$.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию ДНР принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля на границе с Украиной», — сообщает пресс-служба главы республики.
Культура
Спектакли Александринского театра пройдут в пустом зале
Закрывшийся Александринский театр Санкт-Петербурга будет играть спектакли в пустом зале, записи будут транслироваться через социальные сети, заявил главный режиссер театра Николай Рощин 18 марта в видеообращении.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Германии выросло на 36%
Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Германии увеличилось на 36%.
Здоровье
В итальянской коммуне остановили распространение коронавируса благодаря всеобщему тестированию
В итальянской коммуне Во остановили распространение коронавируса — в начале эпидемии там протестировали всех жителей и изолировали заболевших.
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Технологии
Игровая лекция: студентам ДГТУ провели пару в виртуальном пространстве
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Здоровье
На Кубани госпитализированы 88 человек с подозрением на коронавирус
В Краснодарском крае по состоянию на 17 марта было госпитализировано 88 человек с подозрением на коронавирус.
Наука
Половой отбор повлиял на длину бивней нарвалов
Общество
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Общество
Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности
Москва, 18 марта 2020, 08:24 — REGNUM Как именно США сумели опередить другие страны в разработке вакцины против коронавируса COVID-19 в ситуации, когда это невозможно с точки зрения технологического процесса, задал вопрос лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Наука
На Дону найдена древняя хижина из костей мамонта
Под Воронежем найдена древняя хижина из костей мамонта, в ней 25 тыс. лет назад древние люди разводили огонь и, возможно, вялили мясо.
Политика
США ввели санкции против пяти иранских ученых
"В связи с неприемлемой ядерной деятельностью Ирана Министерство торговли США вводит санкции в отношении пяти иранских ученых, которые участвовали в развитии ядерной программы в 2004 году и работают на правительство по сей день", - отметил Помпео.
Футбол