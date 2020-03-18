с чего всё началось

За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Оперативный штаб по мониторингу ситуации.

Общество Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.

Политика С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Общество Российский математик стал лауреатом премии Абеля Премия Абеля за 2020 год, которую вручают выдающимся математикам мира, досталась двум ученым — Григорию Маргулису и Гилелю Фюрстенбергу, решили учредители норвежского фонда 18 марта, сообщает официальный сайт организации.

Политика Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Энергетика Сенатор призвал Трампа наложить эмбарго на нефть из России, Саудовской Аравии и стран ОПЕК Сенатор-республиканец от нефтедобывающего штата Северная Дакота Кевин Крамер обратился к президенту Дональду Трампу с призывом наложить эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК за предполагаемые попытки подорвать производство нефти в США.

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Энергетика Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.

Происшествия В Петербурге и Ленобласти спасли двух детенышей балтийской нерпы Двух детенышей балтийской нерпы спасли и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС в среду официальный представитель Фонда друзей балтийской нерпы.

Экономика Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.