Коронавирус
Газета.RuНазвано число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Оперативный штаб по мониторингу ситуации.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
Сегодня в России выявили 33 новых случая заболевания коронавирусом — большинство случаев в Москве, один — в Новосибирской области и еще один — в Томской, третий случай коронавируса зафиксирован в Нижегородской области, сообщает оперативный штаб.НГС.Кемерово08:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Общество
Самолет со 157 российскими туристами вылетел из Черногории в Москву
Из столицы Черногории Подгорицы в Москву вылетел самолет "Аэрофлота" с российскими туристами на борту.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Культура
Ирина Монако претендует на титул «Мисс Брянск 2020»
Напомним, что в финал конкурса «Мисс Брянск-2020» вышли 18 девушек.
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Общество
Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи
Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Общество
Российский математик стал лауреатом премии Абеля
Премия Абеля за 2020 год, которую вручают выдающимся математикам мира, досталась двум ученым — Григорию Маргулису и Гилелю Фюрстенбергу, решили учредители норвежского фонда 18 марта, сообщает официальный сайт организации.
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Энергетика
Песков назвал нынешнюю цену на нефть «безусловно низкой»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нынешнюю цену на нефть, назвав ее "безусловно низкой", пишет РИА "Новости".
Игры
В Final Fantasy 7 Remake появится персонаж из побочного романа по миру игры
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Наука
«Нелёгкие лёгкие». От чего именно умирает человек, когда наступает смерть от коронавируса
Сумма умерших от коронавируса достигла почти 8000 по всему миру.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Энергетика
Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной: «Теперь я не только дрессировщик Шантика»
Напомним, Омарова не зря прозвали дрессировщиком пресловутого кота.
Экономика
Аркадий Ротенберг оказался единственным российским миллиардером, чьи доходы повысились на фоне падения мировых рынков
Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
Энергетика
Сенатор призвал Трампа наложить эмбарго на нефть из России, Саудовской Аравии и стран ОПЕК
Сенатор-республиканец от нефтедобывающего штата Северная Дакота Кевин Крамер обратился к президенту Дональду Трампу с призывом наложить эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК за предполагаемые попытки подорвать производство нефти в США.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Армия и оружие
Коронавирус остановил переброску военных США на учения в Европу
Общество
США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира
США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
Энергетика
Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.
Происшествия
В Петербурге и Ленобласти спасли двух детенышей балтийской нерпы
Двух детенышей балтийской нерпы спасли и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС в среду официальный представитель Фонда друзей балтийской нерпы.
Общество
ВОЗ сообщила о начале первых испытаний вакцины против коронавируса
Ученые уже проводят первое тестирование вакцины от нового коронавируса, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.