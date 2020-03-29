Коронавирус
ИзвестияНазвано число пациентов Коммунарки
На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в воскресенье, 29 марта. Он отметил, что за сутки в больницу поступило 12 пациентов.
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Политика
Аваков призвал не бояться госпереворота на Украине
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не стоит бояться госпереворота, потому что попытка будет пресечена нынешней компетентной властью, пишет РИА "Новости".
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Общество
Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев
Здоровье
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты.
Здоровье
Врачи установили время сохранения коронавируса в организме
У половины переболевших COVID-19 коронавирус сохраняется в организме несколько дней после исчезновения симптомов.
Общество
Собянин попросил москвичей быть ответственными и посидеть дома
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Вести-Москва" на телеканале "Россия 1" призвал жителей города оставаться дома или на даче и поменьше контактировать друг с другом в течение нерабочей недели.
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Космос
Европейцы объявили «карантин» для своих межпланетных зондов
Перевод ряда зондов в безопасный режим позволит высвободить специалистов для поддержании работоспособности других космических аппаратов, в частности BepiColombo, который находится на пути к Меркурию и 10 апреля должен совершить гравитационный маневр у Земли для корректировки траектории.
Общество
Американские власти следят за гражданами при помощи их смартфонов
Власти США следят за жителями страны, собирая данные с их личных мобильных устройств.
Происшествия
В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции
Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России
Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
Экономика
Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения
Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Политика
Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса
Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Армия и оружие
Две ракеты хуситов перехвачены над Саудовской Аравией
Общество
Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
Общество
От коронавируса впервые умер младенец
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
Экономика
«Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
Компания "Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.
Шоу-бизнес
72-летний отец Дэвида Бекхэма женится
В своей автобиографии отец футболиста признался, что причиной их развода с 70-летней Сандрой Бекхэм стала известность сына и навязчивость журналистов.
Здоровье
Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой
Общество
Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт
К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Общество
Метели и гололедица ожидают москвичей в понедельник
Похолодание, дождь, метель, гололедица и налипание мокрого снега ожидают москвичей в понедельник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
В правительстве задумались над ограничением передвижения по России
Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
«Смены не будет!» В Донбассе бойцы 59-й бригады ВСУ отказываются идти на передовую
Ротация из Донбасса перенесена минимум на два месяца. Такое решение командования вызвала негативную реакцию бойцов.
Спорт
Названа возможная дата открытия Олимпийских игр в Токио
Напомним, МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
В Москву стягивают бронетехнику и военных
Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Происшествия
Восьмой случай коронавируса выявлен в Новосибирске
Оперативный штаб НСО по борьбе с коронавирусом опубликовал сводку за 29 марта.
Общество
Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог
В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Ранее стало известно о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1% с начала апреля.