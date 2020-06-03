По меньшей мере 11 человек погибли во время массовых протестов и беспорядков в США, которые начались после убийства чернокожего охранника Джорджа Флойда. Такое число назвал американский телеканал KTLA-5.

Названо число погибших за время беспорядков в США

Общество В кораблях Маска нашли заимствование у России "Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации. 134

Армия и оружие Киев заявил о незаконности задержания военного ВСУ в российском Крыму Задержание украинского военного в Крыму является незаконным, заявили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 2 июня на официальной странице командования десантно-штурмовых войск Украины в сети Facebook.

Происшествия На Колыме выявили два новых очага COVID-19 В Магаданской области выявили два новых очага распространения коронавирусной инфекции. Они находятся в детском саду и в Доме ребенка.

Происшествия В Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека Четыре человека погибли во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Общество Онищенко выступил против тотальной вакцинации россиян Гражданам, которые после карантина собираются выехать за пределы страны, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу. 37

Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 586

Политика Председатель совета директоров Twitter оставил пост Председатель совета директоров американской компании Twitter Омид Кордестани 1 июня покинул свою должность, которую займет бывший финансовый директор корпорации Google Патрик Пичетт.

Космос Существование планеты Нибиру опровергнуто окончательно Гипотеза о существовании планеты Нибиру опровергнута, благодаря работе исследователей над проектом OSSOS (посвящен исследованию происхождения Солнечной системы). 16

Общество Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19 Тест-системы на определение коронавирусной инфекции и наличие антител российского и иностранного производства довольно эффективны и совершенно сопоставимы, рассказала РИА Новости заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

Армия и оружие Россия определила главные угрозы в стратегии ядерного сдерживания "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные", - отмечается в документе. 1,7K

Авто В России введут штраф за брошенные автомобили Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей. 365

Здоровье Бессимптомных пациентов с коронавирусом в Новосибирске лечат на дому Сегодня, 2 июня, в Новосибирске произошло долгожданное для многих событие – министр здравоохранения Константин Хальзов заявил, что пациенты с коронавирусом, у которых нет никаких проявлений болезни, могут лечиться дома. 27

Экономика Чистый убыток группы «Аэрофлот» по МСФО в первом квартале вырос на 43% Чистый убыток группы "Аэрофлот" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании. 15

Общество Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми Совет Федерации на своем заседании одобрил увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет с 3 375 до 6 752 рублей. 4