Сообщается, что для транспортировки пострадавших в медучреждение вертолётом возможности нет, так как вертолёту негде приземлиться в районе ЧП. Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.

Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

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