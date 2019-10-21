Происшествия

REGNUMREGNUMНазвано число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Сообщается, что для транспортировки пострадавших в медучреждение вертолётом возможности нет, так как вертолёту негде приземлиться в районе ЧП. Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
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Число пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском выросло до 27 человек

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