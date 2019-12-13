Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов. Также потенциально не смогут пересечь границу 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ.

с чего всё началось

Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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