Общество
Lenta.ruНазвано число потенциально невыездных из-за долгов россиян
Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
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с чего всё началось
Около 1,5 млн должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов. Также потенциально не смогут пересечь границу 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ.Известиявчера в 16:01
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