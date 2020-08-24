Медсестра омской больницы отчитала сторонников Навального

Старшая медсестра отделения острых отравлений Омской больницы скорой помощи № 1 Анна Смирнова рассказала, что те двое суток, в течение которых в клинике находился политик, стали для нее и остального персонала самыми тяжелыми за все время работы, передает "Уралинформбюро".