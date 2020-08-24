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Lenta.ru
Lenta.ru

Названо число рискующих потерять лицензию банков

В течение следующих 12 месяцев 36 российских банков рискуют потерять свои лицензии. Об сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов из «Эксперт РА».В источнике
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URA.Ru

36 российских банков рискуют потерять лицензию к концу года

URA.Ru22:32
РБК

Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

РБК17:05
Росбалт

СМИ: К концу года отзыв лицензий у банков может ускориться

Росбалт20:40
Эхо Москвы

Эксперты предсказали ускорение темпов отзыва банковских лицензий

Эхо Москвы18:09
Lenta.ru

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Lenta.ru21:02
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

ТАСС17:04
Коммерсантъ

Неэффективные банкиры сдадут лицензии

Коммерсантъ17:01

Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года

Минсельхоз РФ осенью внесет в Госдуму законопроект об обязательной маркировке домашних животных за счет их владельцев с января 2021 года, штраф за отсутствие маркировки составит от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство.
Маркировка домашних животных может стать обязательной в РФ с 2021 года
Интерфакс21:39
349

Россия готовится возобновить авиасообщение с рядом зарубежных стран

Как отмечается, 18 августа на заседании оперативного штаба Росавиации и Роспотребнадзору было дано поручение проработать возможность возобновления авиасообщения с Венгрией, Египтом (только рейсы в Каир), Иорданией, Кипром, Китаем (только рейсы в Шанхай), Мальтой и Францией.
Вести.Ru21:50
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Польше придется пойти на новые переговоры с РФ по газу

Если же Польша не сможет прийти к соглашению с немецкими компаниями, еей придется будет идти на переговоры с руководством российского «Газпрома» и другими компаниями, которые являются владельцами первого «Северного потока».
Политика Сегоднявчера в 13:52
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Менеджер «Флакона» выкупил банкротный бизнес-центр

Менеджер «Флакона» выкупил банкротный бизнес-центр Занимающийся развитием одного из гибких офисов в составе дизайн-завода «Флакон» Евгений Пермяков более чем за 330 млн руб. практически полностью выкупил здание бизнес-центра «Лойд» на Шереметьевской улице.
Коммерсантъ18:31