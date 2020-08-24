Виктор Хренин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что внешние силы и оппозиция под предлогом "стабилизации обстановки" могут обозначить действия силового блока как повод для смены политического курса Республики Беларусь.
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается стабильной, роста количества новых заболевших не наблюдается, каждый день выявляется около 700 зараженных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Менеджер «Флакона» выкупил банкротный бизнес-центр Занимающийся развитием одного из гибких офисов в составе дизайн-завода «Флакон» Евгений Пермяков более чем за 330 млн руб. практически полностью выкупил здание бизнес-центра «Лойд» на Шереметьевской улице.
Крайстчерч, Новая Зеландия, 24 августа 2020, 03:18 — REGNUM Судебный процесс над австралийцем Брентоном Харрисоном Таррантом, обвиняемом в нападении на мечеть в городе Крайстчёрче, начался в Новой Зеландии.
Более половины россиян — 52 процента — пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на форуме "Территория смыслов", ссылаясь на проведенное исследование.
Весной текущего года Toyota и индийская Maruti Suzuki совершили договор о сотрудничестве, которое предусматривает выпуск нового кроссовера для Индии, который станет перелицованной вариацией японского Suzuki Vitara Brezza.
Если же Польша не сможет прийти к соглашению с немецкими компаниями, еей придется будет идти на переговоры с руководством российского «Газпрома» и другими компаниями, которые являются владельцами первого «Северного потока».