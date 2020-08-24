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Lenta.ru
Lenta.ru

Названо число рискующих потерять лицензию банков

В течение следующих 12 месяцев 36 российских банков рискуют потерять свои лицензии. Об сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов из «Эксперт РА».В источнике
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Lenta.ru

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Lenta.ru21:02
Росбалт

СМИ: К концу года отзыв лицензий у банков может ускориться

Росбалт20:40
ТАСС

Эксперты: почти 40 кредитных организаций РФ рискуют лишиться лицензии в течение года

ТАСС17:04
Эхо Москвы

Эксперты предсказали ускорение темпов отзыва банковских лицензий

Эхо Москвы18:09
РБК

Эксперты спрогнозировали ускорение отзыва лицензий у российских банков

РБК17:05
ПРАЙМ

Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков РФ к концу года

ПРАЙМ19:39
Коммерсантъ

Неэффективные банкиры сдадут лицензии

Коммерсантъ17:01

Министр обороны Белоруссии назвал угрозы агрессии со стороны НАТО

Виктор Хренин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что внешние силы и оппозиция под предлогом "стабилизации обстановки" могут обозначить действия силового блока как повод для смены политического курса Республики Беларусь.
ПолитРоссиявчера в 05:53
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Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

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Менеджер «Флакона» выкупил банкротный бизнес-центр Занимающийся развитием одного из гибких офисов в составе дизайн-завода «Флакон» Евгений Пермяков более чем за 330 млн руб. практически полностью выкупил здание бизнес-центра «Лойд» на Шереметьевской улице.
Коммерсантъ18:31

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РИА Новости22 августа в 08:25
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Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta

Весной текущего года Toyota и индийская Maruti Suzuki совершили договор о сотрудничестве, которое предусматривает выпуск нового кроссовера для Индии, который станет перелицованной вариацией японского Suzuki Vitara Brezza.
SpeedMeвчера в 10:58
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Если же Польша не сможет прийти к соглашению с немецкими компаниями, еей придется будет идти на переговоры с руководством российского «Газпрома» и другими компаниями, которые являются владельцами первого «Северного потока».
Политика Сегоднявчера в 13:52
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