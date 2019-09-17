Экономика
Газета.RuНазвано число российских туристов в Грузии за лето
В июне число побывавших в Грузии россиян увеличилось по сравнению с июнем 2018 года на 30,8% - до 152,2 тыс. человек. За июль и август их число сократилось на 7,6%, и 8,5%.
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Доходы Грузии от туризма в августе сократились на $47 млн из-за снижения турпотока из РФ
Интерфаксвчера в 03:00
Туристические доходы Грузии существенно снизились из-за оттока россиян
Российская газета17 сентября в 15:19
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Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе.
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В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
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Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу. В четверг прошли заключительные матчи группового этапа турнира.
ТАСС 16:11
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Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
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Rambler News Service вчера в 02:33
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Российская газета вчера в 00:55
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После заседания исполкома глава РФС Александр Дюков рассказал об изменениях, которые произойдут в российском судействе.
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Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
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В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»
В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
RT на русском 14:32
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В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
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Запасы на осень: ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в усеченном составе
ЦСКА и "Краснодар" представляют Россию в Лиге Европы. Их матчи прошли в четверг, а уже в воскресенье состоится очная встреча в РПЛ.
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Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
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Полиция сняла пьяного пилота авиакомпании Azur Air Александра Слободчикова с рейса Тюмень–Сургут.
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США считают критически важным создать гиперзвуковое оружие
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Игры
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Terminator: Resistance состоится 15 ноября на PS4, Xbox One и РС.
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Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
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В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).
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Волочкова показала фигуру как у бодибилдера
Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».
Wday.ru вчера в 01:17