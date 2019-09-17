Экономика

Газета.RuГазета.RuНазвано число российских туристов в Грузии за лето

В июне число побывавших в Грузии россиян увеличилось по сравнению с июнем 2018 года на 30,8% - до 152,2 тыс. человек. За июль и август их число сократилось на 7,6%, и 8,5%.
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