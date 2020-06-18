В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом

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Экономика Отечественные смартфоны убирают с полок Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").

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Происшествия К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования. 650

Футбол УЕФА утвердил новый календарь матчей Евро-2020 Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал новый календарь чемпионата Европы-2020.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов впервые прокомментировал развод с Аленой Гавриловой Эмин Агаларов впервые прокомментировал развод с Аленой Гавриловой Причина развода Эмина Агаларова и Алены Гавриловой больше всего волнует поклонников певца.

Наука На Шри-Ланке найдены самые древние стрелы за пределами Африки Наконечники стрел датируются примерно 48 000 годами, это делает их самым ранним свидетельством древней стрельбы из лука, найденным за пределами Африки.

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