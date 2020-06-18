Коронавирус
Lenta.ruВ России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Читать в источнике
Оценить487
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 06:02, Ашберн
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Экономика
Отечественные смартфоны убирают с полок
Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Футбол
УЕФА утвердил новый календарь матчей Евро-2020
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал новый календарь чемпионата Европы-2020.
Деловое.ТВ вчера в 16:32
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов впервые прокомментировал развод с Аленой Гавриловой
Эмин Агаларов впервые прокомментировал развод с Аленой Гавриловой Причина развода Эмина Агаларова и Алены Гавриловой больше всего волнует поклонников певца.
Экспресс газета 05:56
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
Газета.Ru вчера в 11:05
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Происшествия
Банда ловила россиян и отдавала их в рабство
Lenta.ru 05:11
Наука
На Шри-Ланке найдены самые древние стрелы за пределами Африки
Наконечники стрел датируются примерно 48 000 годами, это делает их самым ранним свидетельством древней стрельбы из лука, найденным за пределами Африки.
Популярная механика 15 июня в 04:37
Общество
На Россию надвигается похолодание
Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 05:02
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева устроил пьяное ДТП в Москве.
Российская газета 02:14
Общество
Невзоровские среды: Александр Невзоров
О. Журавлева ― Александр Невзоров, Ольга Журавлева вернутся к вам в "Невзоровские среды".
Эхо Москвы вчера в 23:26
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Происшествия
В Ивановской области произошло обрушение перехода на комбинате
«Произошло обрушение реконструируемого перехода между двумя зданиями на площади 40 кв. м», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.
RT на русском 05:34
Общество
Попова оценила риски возвращения коронавируса осенью
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков возвращения коронавируса осенью достаточно, страна к этому готовится.
РИА Новости 05:53
Экономика
МЭР улучшило прогноз для российской экономики на ближайшие три года
Владимир Трефилов / РИА "Новости" Министерство экономического развития (МЭР) улучшило макроэкономический прогноз на ближайшие три года.
РЕН ТВ вчера в 13:39
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Политика
Рада отказалась утвердить программу деятельности правительства Украины
Верховная рада Украины отказалась утвердить доработанную программу деятельности правительства страны во главе с премьером Денисом Шмыгалем.
Российская газета 04:37
Гаджеты
В Сети появилась новая информация о телевизорах OnePlus
В новом блоге на форумах OnePlus Лау поделился более подробной информацией о новом телевизоре.
NewInform 05:03
Общество
Результаты ЕГЭ обнародуют до 15 августа
Выпускники школ этого года узнают свои результаты на ЕГЭ в период до 15 августа.
Росбалт 04:41
Общество
Госпремию по науке получили разработчики вакцины от COVID-19
Государственную премию в области науки за 2019 год присудили ученым, создавшим препарат для иммунотерапии рака, а также лекарство и вакцину от коронавирусной инфекции.
РБК 05:36
Экономика
Кабмин выделит на выплаты медикам ещё более 1 млрд рублей
Правительство России направит ещё более 1 млрд рублей на президентские выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией.
RT на русском 05:30
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18