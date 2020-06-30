Коронавирус
Lenta.ruНазвано число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса. Об этом в интервью с РИА Новости рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила изменчивость COVID-19.
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Более 100 штаммов нового коронавируса уже выявлено в России после появления первых больных в стране, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.РИА Новости20:07
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Политика
СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй на переговорах
Президент США Дональд Трамп в ходе засекреченных телефонных переговоров называл канцлера Германии Ангелу Меркель "глупой" и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России, а экс-премьера Великобритании Терезу Мэй называл "дурой", критикуя ее бесхарактерность в отношении Brexit, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 21:26
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Общество
Врач из «красной зоны» сообщил детали о работе с коронавирусом
Лифинский отметил, что коронавирус не раз удивлял медиков. Например, состояние больного, в которого врачи верили, вдруг резко ухудшалось.
РБК 19:50
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Футбол
ФК «Спартак» стал лидером РПЛ по выплатам вознаграждений посредникам
Наибольшее среди клубов российской Премьер-лиги вознаграждение посредникам за трансферы игроков в 2019 году заплатил московский футбольный клуб «Спартак», 29 июня сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
ИА Красная Весна 17:41
Общество
Волочковой выписали штраф за поездку в монастырь в период карантина
Нижний Новгород, 29 июня 2020, 16:02 — REGNUM Балерина Анастисия Волочкова поплатилась за посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевский монастыря, который расположен в закрытом на карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции нижегородском селе Дивеево.
REGNUM 09:02
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Соединенные Штаты вновь ужесточили экспортные ограничения в отношении поставок товаров в Россию.
Известия 19:26
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru 08:37
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия вчера в 19:20
Шоу-бизнес
Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц
Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 вчера в 02:35
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com 09:27
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Компания Apple начнет продажу своей новой линейки iPhone 12 без зарядных устройств и наушников.
Goroday.ru 16:08
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com 04:06
Экономика
Из-за новых законов расходы россиян с 1 июля вырастут
Эксперты считают, что в июле из-за ряда новых законов траты граждан вновь вырастут. Подорожают лекарства, обувь, а также табачные изделия.
Вечерний курьер 04:30
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
Экономика
Промсвязьбанк снижает ставку по ипотечной госпрограмме до 5,85%
ПАО «Промсвязьбанк» снизил ставку по ипотеке в рамках государственной программы льготного кредитования до 5,85%.
Твой Иркутск 21:00
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков призвал «поставить на место» актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы.
Lenta.ru 21:09
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Происшествия
В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар
Российская газета 04:45
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
Политика
Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды
Хотя у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность принять решение о возобновлении подачи воды в Крым, жители полуострова не будут просить его об этом.
Газета.Ru вчера в 09:09
Общество
В Минобрнауки назвали самые востребованные специальности в России
«Что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире — это аналитик данных», — заявил он.
РБК 21:25
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
Общество
В Думу внесен проект о направлении маткапитала на покупку техники для дистанционной учебы
Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на "дистанционку" многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров.
ТАСС 15:03