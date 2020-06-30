Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса. Об этом в интервью с РИА Новости рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила изменчивость COVID-19.
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с чего всё началось

Названо число выявленных в России штаммов коронавируса

В России выявили более сотни штаммов нового коронавируса, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новостивчера в 20:07

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Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о мутации коронавируса

РИА Новости03:06

В «Векторе» назвали количество выявленных в России штаммов коронавируса

Известиявчера в 21:35

В России выделили более 100 штаммов новой коронавирусной инфекции

RT на русскомвчера в 20:13

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 20:26

Более 100 штаммов коронавируса выявлено в России

Газета.Ruвчера в 20:21

Более 100 штаммов коронавируса обнаружено на территории России

Московский Комсомолецвчера в 20:17

В «Векторе» назвали количество выявленных штаммов коронавируса

РБКвчера в 21:23
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Происшествия

В Якутии на руднике АЛРОСА произошло возгорание

Коммерсантъ 02:38
Финансы

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 69,95 рубля

Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Банки.ру вчера в 04:33
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Общество

Глава Минобрнауки России назвал самые востребованные специальности

Отвечая на вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина о наиболее востребованных специальностях, Фальков подчеркнул, что из IT-специалистов во всём мире сегодня больше всего нужны аналитики данных.
REGNUM 01:06
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Гаджеты

Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами

Первые счастливчики уже получили новый компьютер, но это не навсегда: по условиям соглашения ПК будет необходимо вернуть обратно в Apple.
ПРАЙМ 02:42
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Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
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Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Коммерсантъ 28 июня в 18:04
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Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Власти Крым не намерены просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
Piter.tv 28 июня в 10:23
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Политика

Дуда набрал 43,5% в первом туре выборов президента Польши

Коммерсантъ 01:25
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Здоровье

Диетолог Соломатина перечислила продукты, без которых нельзя похудеть

Evo-rus.com вчера в 10:32
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Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
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Происшествия

Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии

У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
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Происшествия

ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ

Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Lenta.ru 02:46
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.
RT на русском 01:18
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня

В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.
РБК 01:02
Происшествия

Обвиняемого в РФ в контрабанде наркотиков американца вывезли в США

Посольство США эвакуировало Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в России в контрабанде психотропных веществ под видом покупки в интернете бытовой химии.
Москва 24 вчера в 23:50
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Общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
17
Общество

Выдачу карт «Мир» для выплаты детских пособий продлили до 1 октября

В России детские пособия продолжат перечислять на карты Visa и Masterсard до 1 октября.
Первый Тульский 02:31
1
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
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Общество

На Аляске из-за таяния вечной мерзлоты увеличилась численность бобров

Климатологи рассказали, почему на Аляске за последнее время количество бобров увеличилось.
Дни24 02:38
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Армия и оружие

В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM вчера в 08:05
76
Общество

В Индии официально запретили Tik Tok и еще 58 приложений

Tik Tok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat стали запрещенными приложениями на территории Индии.
Невские Новости вчера в 16:46
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Происшествия

На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах

Активисты поискового объединения "Авиапоиск" обнаружили на Дальнем Востоке места крушений двух самолетов, один из которых разбился в 1943 году, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
РИА Новости вчера в 23:25
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Общество

Токаев поручил ужесточить карантин в Казахстане

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе видеоконференции по ситуации с коронавирусом поручил за два дня внести предложения по ужесточенному карантину, сообщается 29 июня на официальном сайте президента.
Общественная служба новостей вчера в 10:36
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Футбол

Новичок Серии А «Беневенто» сделал предложение Шюррле

Bookmaker-ratings.ru 02:24
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева похвасталась стройными ногами в коротком платье

Экспресс газета 01:09
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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