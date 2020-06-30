В России выявили более сотни штаммов нового коронавируса, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

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С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса. Об этом в интервью с РИА Новости рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила изменчивость COVID-19.

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