Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса. Об этом в интервью с РИА Новости рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила изменчивость COVID-19.
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с чего всё началось

Названо число выявленных в России штаммов коронавируса

В России выявили более сотни штаммов нового коронавируса, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новостивчера в 20:07

Подробнее о событии

Более 100 штаммов коронавируса обнаружено на территории России

Московский Комсомолецвчера в 20:17

В «Векторе» назвали количество выявленных в России штаммов коронавируса

Известиявчера в 21:35

В «Векторе» назвали количество выявленных штаммов коронавируса

РБКвчера в 21:23

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 20:26

Более 100 штаммов коронавируса выявлено в России

Газета.Ruвчера в 20:21

В России зарегистрировали более 60 тестов для диагностики COVID-19

РИА Новости01:49

В России выделили более 100 штаммов новой коронавирусной инфекции

RT на русскомвчера в 20:13
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Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу

Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов.
РИА Новости 00:27
2
Общество

Собчак заявила о домогательствах к детям в Среднеуральском монастыре

Уралинформбюро 01:34
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Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции

Документ позволяет Вашингтону купить у Анкары российские зенитные ракетные системы С-400.
BFM.ru вчера в 23:07
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Армия и оружие

The Sun: Китай может уничтожить 90% населения США

На страницах британского агентства The Sun появился текст отчета Целевой группы ЕМР по делам нацбезопасности, коалиции представителей промышленности, безопасности и правительства США.
ГЛАС.RU вчера в 23:59
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
1,7K
Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
52
Общество

Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой

Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов раскрыл в беседе с ТАСС связь между риском заражения коронавирусом и генетикой человека.
Lenta.ru вчера в 23:06
2
Общество

Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года

Российская газета 01:57
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Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

Новые автомобили вчера в 23:14
13
Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 06:13
113
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru вчера в 08:50
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Футбол

К «Текстильщику» присоединился нападающий, которого «Мордовия» не могла заявить 7 месяцев

По данным matchtv.ru, в расположение «Текстильщика» прибыл бывший нападающий «Факела» и «Рубина» Георгий Челебадзе.
Матч ТВ 02:02
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
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Общество

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
BFM.ru вчера в 23:54
357
Футбол

Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами

Lenta.ru 00:58
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
447
Финансы

Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов

Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu.
Экономика сегодня 28 июня в 08:56
67
Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
220
Экономика

Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей

Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 28 июня в 04:10
67
Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
1,3K
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.
RT на русском 01:18
23
Здоровье

За борьбу с пандемией: московских врачей наградили премией «Призвание»

Накануне Дня медицинского работника московские доктора получили главную профильную премию страны — «Призвание».
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Футбол

«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича

Российская газета вчера в 16:42
Происшествия

На руднике «Интернациональный» в Якутии произошло возгорание

В Главное управление МЧС России по Якутии поступило сообщение о том, что на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке.
Якутия Daily 01:44
Общество

Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду

Тайга.инфо вчера в 23:25
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Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
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Гаджеты

Смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня

Малазийское отделение компании Xiaomi в Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C официально представят 30 июня.
Piter.tv вчера в 07:22
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