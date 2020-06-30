Коронавирус
Lenta.ruНазвано число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса. Об этом в интервью с РИА Новости рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила изменчивость COVID-19.
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В России выявили более сотни штаммов нового коронавируса, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.РИА Новостивчера в 20:07
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Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов.
РИА Новости 00:27
Общество
Собчак заявила о домогательствах к детям в Среднеуральском монастыре
Уралинформбюро 01:34
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции
Документ позволяет Вашингтону купить у Анкары российские зенитные ракетные системы С-400.
BFM.ru вчера в 23:07
Армия и оружие
The Sun: Китай может уничтожить 90% населения США
На страницах британского агентства The Sun появился текст отчета Целевой группы ЕМР по делам нацбезопасности, коалиции представителей промышленности, безопасности и правительства США.
ГЛАС.RU вчера в 23:59
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Общество
Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой
Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов раскрыл в беседе с ТАСС связь между риском заражения коронавирусом и генетикой человека.
Lenta.ru вчера в 23:06
Общество
Министр просвещения назвал дату начала нового учебного года
Российская газета 01:57
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
Новые автомобили вчера в 23:14
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 06:13
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru вчера в 08:50
Футбол
К «Текстильщику» присоединился нападающий, которого «Мордовия» не могла заявить 7 месяцев
По данным matchtv.ru, в расположение «Текстильщика» прибыл бывший нападающий «Факела» и «Рубина» Георгий Челебадзе.
Матч ТВ 02:02
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Общество
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
BFM.ru вчера в 23:54
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Финансы
Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов
Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu.
Экономика сегодня 28 июня в 08:56
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос вчера в 07:21
Экономика
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 28 июня в 04:10
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.
RT на русском 01:18
Здоровье
За борьбу с пандемией: московских врачей наградили премией «Призвание»
Накануне Дня медицинского работника московские доктора получили главную профильную премию страны — «Призвание».
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Футбол
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
Российская газета вчера в 16:42
Происшествия
На руднике «Интернациональный» в Якутии произошло возгорание
В Главное управление МЧС России по Якутии поступило сообщение о том, что на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе произошло возгорание погрузочно-разгрузочной машины в горной выработке.
Якутия Daily 01:44
Общество
Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду
Тайга.инфо вчера в 23:25
Общество
В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
Гаджеты
Смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут представлены 30 июня
Малазийское отделение компании Xiaomi в Facebook сообщило, что новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C официально представят 30 июня.
Piter.tv вчера в 07:22