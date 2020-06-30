Коронавирус
Lenta.ruНазвано число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса. Об этом в интервью с РИА Новости рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила изменчивость COVID-19.
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Более 100 штаммов нового коронавируса уже выявлено в России после появления первых больных в стране, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.РИА Новости20:07
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Шоу-бизнес
Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару
Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
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В Кузбассе планируют построить логистический центр Wildberries
Вести Кузбасс 12:21
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер
Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд рублей будут перераспределены и урезаны.
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Шоу-бизнес
Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц
Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 вчера в 02:35
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
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Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
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Общество
В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки
В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
Политика
Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире
В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru 14:17
Футбол
Вернер рассказал о причинах перехода в «Челси»
Нападающий "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернер рассказал о причинах перехода в стан лондонского "Челси".
Газета.Ru 21:33
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
Политика
Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
Космос
В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы
Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия 21:15
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК 23:00
Кино
В сентябре на Amazon стартует показ второго сезона сериала «Пацаны»
Актуальные Новости 27 июня в 05:21
Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) во вторник принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
ТАСС 21:46
Кино
Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Подмосковье Сегодня 17:27
Кино
Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
iReactor 27 июня в 02:52
Экономика
ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей
В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости 12:08
Экономика
В Японии производство упало до самого низкого уровня с 2013 года
Токио, 30 июня 2020, 04:48 — REGNUM В Японии объём промышленного производства в мае из-за пандемии коронавируса и различных ограничений упал до самого низкого уровня с января 2013 года.
REGNUM 21:48
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Финансы
Доллар может сильно упасть по отношению к рублю в конце года
Романчук в беседе с РИА Новости заявил, что в течение года есть возможность увидеть курс 60-63 рубля за доллар, но он не может сказать, что это самый вероятный вариант.
Экономика сегодня 21:55
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50