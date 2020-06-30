Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса. Об этом в интервью с РИА Новости рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила изменчивость COVID-19.
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с чего всё началось

Названо число выявленных в России штаммов коронавируса

Более 100 штаммов нового коронавируса уже выявлено в России после появления первых больных в стране, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новости20:07

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Более 100 штаммов коронавируса выделено в России

Газета.Ru20:21

В «Векторе» назвали количество выявленных штаммов коронавируса

РБК21:23

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

Lenta.ru20:26

В «Векторе» назвали количество выявленных в России штаммов коронавируса

Известия21:35

Более 100 штаммов коронавируса обнаружено на территории России

Московский Комсомолец20:17

В России выделили более 100 штаммов новой коронавирусной инфекции

RT на русском20:13

Названо число выявленных в России штаммов коронавируса

РИА Новости20:07
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Шоу-бизнес

Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
NewInform 11:01
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Политика

Путин и Лукашенко приедут на открытие Ржевского мемориала

ТАСС 17:02
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Российская газета 13:44
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Экономика

В Кузбассе планируют построить логистический центр Wildberries

Вести Кузбасс 12:21
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
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Экономика

«Росатом» попросил не урезать расходы бюджета на квантовый компьютер

Из материалов, которые «Росатом» направил профильной рабочей группе АНО «Цифровая экономика», следует, что средства федерального проекта «Цифровые технологии» в сумме 8,1 млрд рублей будут перераспределены и урезаны.
Ведомости 22:28
Шоу-бизнес

Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнился один месяц

Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала в Instagram фото, на котором показала своего сына возрастом 1 месяц.
Дни24 вчера в 02:35
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия 22:23
1,3K
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости 17:59
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Общество

В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки

В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
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Политика

Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru 14:17
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Футбол

Вернер рассказал о причинах перехода в «Челси»

Нападающий "РБ Лейпциг" и сборной Германии Тимо Вернер рассказал о причинах перехода в стан лондонского "Челси".
Газета.Ru 21:33
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК 09:10
3,7K
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020-2021 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК 19:44
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Космос

В Курчатовском институте разработали энергоустановку для лунной базы

Специалисты Курчатовского института получили патент на систему, которая способна преобразовать тепловую энергию в электрическую, в том числе в условиях лунной базы.
Известия 21:15
1
Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
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Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК 23:00
Игры

В 2021 году выйдет игра по «Гарри Поттеру» с открытым миром

Матч ТВ 11:09
1
Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Газета.Ru 14:15
11
Кино

В сентябре на Amazon стартует показ второго сезона сериала «Пацаны»

Актуальные Новости 27 июня в 05:21
13
Политика

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) во вторник принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
ТАСС 21:46
1
Кино

Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»

Подмосковье Сегодня 17:27
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Кино

Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix

iReactor 27 июня в 02:52
11
Экономика

ВЭБ.РФ отсудил у главного редактора журнала «Эксперт» 751 млн рублей

В июле 2017 г. Фадеев заявлял, что продал свою долю в медиахолдинге ВЭБ.РФ, Гурова передала свою долю банку в доверительное управление.
Ведомости 12:08
Экономика

В Японии производство упало до самого низкого уровня с 2013 года

Токио, 30 июня 2020, 04:48 — REGNUM В Японии объём промышленного производства в мае из-за пандемии коронавируса и различных ограничений упал до самого низкого уровня с января 2013 года.
REGNUM 21:48
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
16K
Финансы

Доллар может сильно упасть по отношению к рублю в конце года

Романчук в беседе с РИА Новости заявил, что в течение года есть возможность увидеть курс 60-63 рубля за доллар, но он не может сказать, что это самый вероятный вариант.
Экономика сегодня 21:55
Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
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