Более 100 штаммов нового коронавируса уже выявлено в России после появления первых больных в стране, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

с чего всё началось

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса. Об этом в интервью с РИА Новости рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила изменчивость COVID-19.

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