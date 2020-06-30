Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса. Об этом в интервью с РИА Новости рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила изменчивость COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать115
с чего всё началось

Названо число выявленных в России штаммов коронавируса

Более 100 штаммов нового коронавируса уже выявлено в России после появления первых больных в стране, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новостивчера в 20:07

Подробнее о событии

В «Векторе» назвали количество выявленных в России штаммов коронавируса

Известиявчера в 21:35

В России выделили более 100 штаммов новой коронавирусной инфекции

RT на русскомвчера в 20:13

Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

Lenta.ruвчера в 20:26

Более 100 штаммов коронавируса выявлено в России

Газета.Ruвчера в 20:21

Более 100 штаммов коронавируса обнаружено на территории России

Московский Комсомолецвчера в 20:17

В «Векторе» назвали количество выявленных штаммов коронавируса

РБКвчера в 21:23

Названо число выявленных в России штаммов коронавируса

РИА Новостивчера в 20:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 00:33, Ашберн
Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

РИА Новости вчера в 12:19
15
Здоровье

Россиян предупредили о росте числа больных диабетом после эпидемии

Если коронавирус продолжит развиваться с такой же скоростью, то у них может появиться сахарный диабет, заявила в интервью газете «Известия» завкафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
Live24 вчера в 01:28
60
Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru вчера в 15:16
90
Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь

Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru вчера в 14:18
4
Общество

В РФ вводят новый налог для дачников

Как пишет издание Life.ru, в товариществах хотят ввести налог на воду из колодца или скважины.
Независимый публицист 00:21
6
Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
REGNUM вчера в 06:23
22
Происшествия

При пожаре в многоэтажке на западе Москвы погибли два человека

В результате пожара погибли два человека.
Газета.Ru вчера в 14:34
8
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
422
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
323
Общество

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
Lenta.ru 00:12
2
Здоровье

В Хакасии выявили 28 новых носителей коронавируса

Абакан, 30 июня 2020, 07:02 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 28 человек, сообщили ИА REGNUM 30 июня в республиканском правительстве.
REGNUM 00:02
142
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
85
Шоу-бизнес

Соседов назвал преступлением жалобы «обнищавшей» Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал трудное финансовое положение певицы Софии Ротару после заявления ее концертного директора о несостоявшихся гастролях звезды.
NewInform вчера в 11:01
20
Кино

Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме

Live24 вчера в 08:59
228
Шоу-бизнес

Айза Анохина публично поскандалила с Настей Ивлеевой

Экспресс газета вчера в 04:44
7
Общество

Собчак заявила о сексуальных домогательствах в уральском монастыре

ИА Красная Весна вчера в 16:45
15
Происшествия

В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек

Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.
РИА Новости вчера в 00:07
14
Политика

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском вчера в 22:53
177
Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
1,3K
Технологии

Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне.
UfacityNews.ru вчера в 17:40
191
Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили 28 июня в 23:15
986
Здоровье

Минздрав объяснил невыплаты стимулирующих в Аскизской больнице

Глава региона призвал министра разъяснять медикам, сколько денег они получат и когда, чтобы у них не возникало вопросов.
Юг Сибири вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты

Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо вчера в 02:36
38
Общество

Мосгоризбирком считает, что злого умысла в инциденте на УИК в Лефортове не было

Мосгоризбирком не видит злого умысла в действиях участковой комиссии, сообщил ТАСС в понедельник зампредседателя комиссии Дмитрий Реут.
ТАСС вчера в 16:46
Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 28 июня в 06:04
82
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
380
Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:56
9
Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Новый учебный год в российских школах начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 22:24
65
Политика

Путин и Лукашенко откроют мемориал Советскому солдату под Ржевом

РИА Новости вчера в 17:47
113
Как работают Яндекс.Новости?
Главное