Коронавирус

ПРАЙМПРАЙМНазвано число выявленных штаммов коронавируса в России

В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
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с чего всё началось

Названо число выявленных в России штаммов коронавируса

В России выявили более сотни штаммов нового коронавируса, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новостивчера в 20:07

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«Вектор»: отсутствие живого штамма не помешало создать тест на COVID-19

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Lenta.ruвчера в 20:26

В «Векторе» назвали количество выявленных штаммов коронавируса

РБКвчера в 21:23

В «Векторе» назвали количество выявленных в России штаммов коронавируса

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Газета.Ruвчера в 20:21

Более 100 штаммов коронавируса обнаружено на территории России

Московский Комсомолецвчера в 20:17

В России выделили более 100 штаммов новой коронавирусной инфекции

RT на русскомвчера в 20:13
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Мирослава Карпович получает угрозы из-за слухов о связи с Прилучным

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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

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Происшествия

На Кубани подтверждено 60 новых положительных тестов на коронавирус

Краснодар, 30 июня 2020, 10:44 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе.
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Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
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Общество

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Политика

Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом

Вести.Ru вчера в 23:05
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Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа

Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
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Политика

Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля

Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Путешествия

Раскрыта средняя цена отдыха на популярных курортах России

Стоимость отдыха на популярных курортах России на фоне пандемии коронавируса осталась на уровне показателей прошлого года или ниже.
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США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

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Авто

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Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Ведущий высказался и о младшем сыне пары Иван Ургант недавно пошутил о назначении Евгения Плющенко на должность тренера сборной России по фигурному катанию.
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Астроном рассказала о параде планет в июле

Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля.
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В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

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REGNUM 04:19
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Букмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКА

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Пентагон сообщил об отсутствии доказательств сговора России с талибами

Напомним, о сговоре России с талибами первой заявила газета The New York Times (NYT).
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Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
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Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году

Ремонтные работы крейсера «Адмирал Нахимова» планируется закончить в 2022 году с последующей передачей ВМФ, угроза срыва отсутствует.
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В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
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В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

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Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов

Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, сообщает во вторник, 30 июня, польский телеканал Polsatnews со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии.
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