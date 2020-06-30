Коронавирус
ПРАЙМНазвано число выявленных штаммов коронавируса в России
В Российской Федерации за все время пандемии, с момента фиксации первых больных с COVID-19, было выявлено свыше 100 штаммов коронавируса нового типа, пишет РИА Новости со ссылкой на генерального директора центра "Вектор" Рината Максютова.
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В России выявили более сотни штаммов нового коронавируса, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.РИА Новостивчера в 20:07
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По Крымскому мосту запустили железнодорожное грузовое движение
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Российская газета вчера в 20:46
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Политика
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Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Раскрыта средняя цена отдыха на популярных курортах России
Стоимость отдыха на популярных курортах России на фоне пандемии коронавируса осталась на уровне показателей прошлого года или ниже.
Lenta.ru 04:40
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США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Авто
Audi презентовала обновленный кроссовер Audi Q5
Обновленный Audi Q5 получил решетку увеличенных размеров, новую оптику, а также видоизмененные воздухозаборники.
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Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Ведущий высказался и о младшем сыне пары Иван Ургант недавно пошутил о назначении Евгения Плющенко на должность тренера сборной России по фигурному катанию.
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Космос
Астроном рассказала о параде планет в июле
Парад планет образуется постепенно из-за медленного движения планет, поэтому наблюдать явление можно будет около двух недель, отметила Рублева.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 70,22 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,22 рубля, курс евро прибавил 0,2%, до 78,87 рубля.
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В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
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Пентагон сообщил об отсутствии доказательств сговора России с талибами
Напомним, о сговоре России с талибами первой заявила газета The New York Times (NYT).
Коммерсантъ 04:33
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Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля
Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году
Ремонтные работы крейсера «Адмирал Нахимова» планируется закончить в 2022 году с последующей передачей ВМФ, угроза срыва отсутствует.
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В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
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Большинство популярных сайтов уличили в сложности удаления аккаунтов
Пользователи большинства популярных интернет-ресурсов не могут удалить свой аккаунт нажатием одной кнопки.
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Принцесса Евгения была вне себя от ярости, поскольку из-за новости о беременности Меган Маркл все гости забыли о её свадьбе.
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В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
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Политика
Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов
Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, сообщает во вторник, 30 июня, польский телеканал Polsatnews со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии.
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