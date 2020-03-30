Коронавирус

Live24Live24Названо число заразившихся коронавирусом внутри страны россиян

Более 25% жителей России заразились коронавирусом внутри страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все остальные случаи — завозные. Попова отметила, что более четверти пациентов были заражены членами семьи, пассажирами в общественном транспорте или на работе.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор подсчитал, сколько заразилось коронавирусом в РФ контактным путем

Более четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс04:45

Подробнее о событии

Роспотребнадзор подсчитал, сколько заразилось коронавирусом в РФ контактным путем

Интерфакс04:45

В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом

РИА Новости04:52

Роспотребнадзор: более 25% россиян с коронавирусом заразились на территории РФ

Коммерсантъ04:51

Названо число россиян под наблюдением врачей из-за коронавируса

Lenta.ru05:33

Контактное заражение коронавирусом в РФ достигло четверти от числа заболевших

Московский Комсомолец04:52

Четверть пациентов с коронавирусом в РФ заразились на территории страны

News.ru04:57

Попова: более 25% пациентов заразились коронавирусом контактным путём

REGNUM05:31
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Общество

Ритейлеры договорились не брать наличные в пунктах выдачи заказов

Торговцы договорились, чтоб торговые залы будут закрыты, а товар будет выдаваться в пунктах выдачи заказов.
Интерфакс 07:58
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 06:48
Общество

Губернатор готовится подписать указ о всеобщем карантине: что нас теперь ждет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие часы подпишет указ о всеобщем карантине — аналогичный тому, который приняли в Москве.
Екатеринбург Онлайн 09:21
Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Российская газета 09:02
Политика

Путин на совещании обратился к москвичам

Президент РФ Владимир Путин на совещание со своими полномочными представителями в федеральных округах в режиме телеконференции, обратился к москвичам с просьбой отнестись ко всем применяемым мерам власти с серьезностью и ответственностью.
Ёлдаш 09:34
Общество

Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти

Число заболевших коронавирусом продолжает расти.
Первый канал 00:33
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Общество

Вступление в силу закона о видеофиксации техосмотра автомашин отложат

Планировалось, что в июне 2020 г. вступит в силу федеральный закон, меняющий практику покупки диагностических карт совместно с полисом ОСАГО.
Ведомости 00:53
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Спорт

В Токио объявлена дата открытия Олимпиады в 2021 году

Волонтеры, которые должны были работать на Олимпиаде этим летом, сохранят свои позиции до следующего года.
Ведомости 08:24
Энергетика

В Северной Америке начали закрываться нефтяные заводы

Первый в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) закрылся из-за резкого снижения спроса.
Lenta.ru 04:53
Авто

«Второй» Rolls-Royce Ghost предстал в удлинённой версии

Новое поколение модели Rolls-Royce Ghost ранее попадалось на глаза фотошпионам только в версии со стандартной колёсной базой, а теперь на тестах была замечена пара прототипов, один из которых представлял собой удлинённую вариацию седана.
Драйв 08:25
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсации из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что безработные москвичи получат выплаты в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика

Песков: специалисты просчитали экономический ущерб от самоизоляции

Москва, 30 марта 2020, 14:49 — REGNUM Перед введением режима самоизоляции российские власти оценили размер экономического ущерба от данной меры.
REGNUM 07:49
Футбол

Украинский полузащитник назвал тренировки Газзаева бессмысленными

Украинский полузащитник Александр Алиев, выступавший под руководством Валерия Газзаева в киевском "Динамо", рассказал, что именно у этого специалиста были самые бесполезные и бессмысленные тренировки среди всех, с кем он работал во время своей игровой карьеры.
ProstoProSport 04:07
Футбол

В «Аяксе» отреагировали на нарушение карантина Промесом

Полузащитник «Аякса» Куинси Промес нарушил условия карантина, который был введен в Нидерландах из-за пандемии коронавируса.
Матч ТВ 08:57
Энергетика

Цена на российскую нефть достигла минимума с 1999 года

Ранее стало известно, что стоимость нефти марки Brent впервые с ноября 2002 года опустилась ниже 23 долларов за баррель.
РИА Новости 09:11
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Общество

Калининградская область с 31 марта перейдет на полную самоизоляцию

Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта по примеру Москвы вводит режим полной самоизоляции, сообщил губернатор Антон Алиханов.
Интерфакс 05:04
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform вчера в 13:55
Общество

В Подмосковье жителям запретят выходить из домов

В числе исключений, которые позволяют жителям региона выходить из дома - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.
Интерфакс вчера в 13:16
Общество

Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции

Британский принц Чарльз, ранее заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19, вышел из режима самоизоляции, у него хорошее самочувствие.
RT на русском 07:58
Общество

В России утвердили список товаров первой необходимости

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
RuNews24.ru 28 марта в 14:05
Общество

В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции

Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
REGNUM 09:22
Общество

В Центральном парке Нью-Йорка разворачивают полевой госпиталь

Общественное телевидение России 09:20
Общество

Московский врач отметил снижение агрессивности коронавируса

Коронавирус становится «менее агрессивным», чем в самом начале распространения, считает заведующий отделом науки и инноваций 67-й больницы в Москве доктор медицинских наук профессор Владимир Шумилов.
RT на русском 01:33
Происшествия

Жителя Ямала ждет суд за выгул собаки в нарушение режима самоизоляции

Дело об административном правонарушении возбудили в городе Губкинский (ЯНАО) в отношении местного жителя, который нарушил режим самоизоляции, выгуливая собаку, теперь его ждет суд, сообщил главный санитарный врач муниципалитета Виталий Кошара.
РИА Новости 06:12
Политика

Песков рассказал о подготовке обращения Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин решил обратиться к гражданам страны после совещания по экономике.
ТК Звезда вчера в 07:16
Происшествия

Самолет из Сочи сел в Шереметьево после сигнала об отказе двигателя

КП - Кубань 01:00
Единоборства

Нурмагомедов сообщил о возможном срыве его боя с Фергюсоном

РБК 06:09
Как работают Яндекс.Новости?
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