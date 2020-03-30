Более 25% жителей России заразились коронавирусом внутри страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все остальные случаи — завозные. Попова отметила, что более четверти пациентов были заражены членами семьи, пассажирами в общественном транспорте или на работе.

Общество Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".

Политика В России ограничат движение через пункты пропуска на границе Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.

Политика Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента 35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.

Энергетика Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.

Политика Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".

Происшествия С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.