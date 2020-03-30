Коронавирус

Live24Live24Названо число заразившихся коронавирусом внутри страны россиян

Более 25% жителей России заразились коронавирусом внутри страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все остальные случаи — завозные. Попова отметила, что более четверти пациентов были заражены членами семьи, пассажирами в общественном транспорте или на работе.
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Попова: более 25% пациентов заразились коронавирусом контактным путём

REGNUM05:31

Попова: Более 700 тысяч человек в РФ находятся в режиме самоизоляции

Российская газета05:22

Роспотребнадзор подсчитал, сколько заразилось коронавирусом в РФ контактным путем

Интерфакс04:45

В России зарегистрированы 1534 случая инфицирования коронавирусом

РИА Новости04:52

Контактное заражение коронавирусом в РФ достигло четверти от числа заболевших

Московский Комсомолец04:52

Уже больше четверти заболевших коронавирусом россиян заразились внутри страны

Фонтанка.Ру04:57

Названо число россиян под наблюдением врачей из-за коронавируса

Lenta.ru05:33
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Политика

В Кремле оценили ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавиусного заболевания, соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения, заявил Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:50
Политика

На Украине объяснили, как «перехитрили» Россию по Минским соглашениям

Свое высказывание чиновник сделал в интервью изданию «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 30 марта.
REGNUM 06:49
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Москва 24 вчера в 02:42
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Шоу-бизнес

Яна Рудковская ответила на критику из-за фото с завтраком

Выяснилось, что Рудковская не отказывает себе в роскоши даже во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru вчера в 07:16
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 28 марта в 10:24
Здоровье

Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек

По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
КомиОнлайн 05:22
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет 06:15
Общество

В Санкт-Петербурге умер еще один больной коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе умер еще один заразившийся коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 07:20
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года

На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.
Саминвестор 07:04
Экономика

В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%

"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 20:12
Общество

В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки

Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Вести.Ru вчера в 13:16
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Общество

В Россию в первую очередь вывезут уехавших после 1 января россиян

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что за десять дней с 20 марта в Россию вернулись 155 тысяч россиян.
Российская газета 07:48
Происшествия

Два пациента больницы в Коммунарке скончались за сутки

РИАМО 01:54
Космос

Рогозин: Новый экипаж отправится на МКС по графику

Пандемия коронавируса не отразилась на сроках отправки к МКС нового российско-американского экипажа.
Росбалт 07:17
Общество

В Ярославле первую пациентку с коронавирусом выписали из стационара

Ярославна, первая переболевшая коронавирусом, выздоровела и ее выписали из инфекционной больницы.
Городские новости (г. Ярославль) 06:43
Здоровье

Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Lenta.ru вчера в 10:52
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru 05:22
Общество

Лишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы

Только 43 человека из более чем 200 новых заболевших коронавирусом в Москве в последнее время ездили в Европу, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:56
Происшествия

С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек

Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
РИА Новости 02:44
Здоровье

325 школьников в Волжском проверяют на коронавирус

Количество тестов выросло из-за обследования учеников 5-11 классов одной из школ города Волжского – всего 325 несовершеннолетних.
ИА Городские вести. Волгоград 06:29
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

Вологодская область вводит режим полной самоизоляции

Еще одна область в России ввела режим полной самоизоляции.
OAnews 07:33
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости 04:54
Шоу-бизнес

Порнозвезда Беркова объявила о своей беременности

Российская порноактриса Елена Беркова объявила, что ждет ребенка.
ФАН 03:37
Общество

В России создали три препарата для борьбы с COVID-19

В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 23:30
Экономика

В Москве рухнул рынок аренды жилья

Рынок аренды жилья в Москве рухнул из-за ситуации с нефтью и пандемии коронавируса.
9111.ru 04:41
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