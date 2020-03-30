Коронавирус
Live24Названо число заразившихся коронавирусом внутри страны россиян
Более 25% жителей России заразились коронавирусом внутри страны, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все остальные случаи — завозные. Попова отметила, что более четверти пациентов были заражены членами семьи, пассажирами в общественном транспорте или на работе.
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Контактное заражение коронавирусом в РФ достигло четверти от числа заболевших
Московский Комсомолец04:52
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Политика
В Кремле оценили ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные в Москве и Подмосковье из-за распространения коронавиусного заболевания, соответствуют задачам по борьбе с инфекцией и обеспечению безопасности населения, заявил Дмитрий Песков.
Политика
На Украине объяснили, как «перехитрили» Россию по Минским соглашениям
Свое высказывание чиновник сделал в интервью изданию «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 30 марта.
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что пик распространения коронавируса в стране может наступить через месяц, передает ИА "НСН".
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику из-за фото с завтраком
Выяснилось, что Рудковская не отказывает себе в роскоши даже во время эпидемии коронавирусной инфекции.
Политика
В России ограничат движение через пункты пропуска на границе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Коронавирус в Коми подтвержден еще у 15 человек
По официальной информации управления Роспотребнадзора по Коми на 30 марта, в республике всего подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекции: один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 21 случай установлен в очаге Эжвинской городской больницы, которая функционирует в режиме полной изоляции.
Политика
Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента
35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Общество
В Санкт-Петербурге умер еще один больной коронавирусом
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе умер еще один заразившийся коронавирусом COVID-19.
Энергетика
Стоимость российской нефти упала до минимума с 1999 года
На прошлой неделе стоимость партий нефти Urals в Северо-Западной Европе снизилась до $16,2 за баррель (CIF Роттердам), что является минимумом с июня 1999 года, сообщает Argus.
Экономика
В Кремле разъяснили, когда с дохода по вкладу будут взимать 13%
"Сам вклад (должен быть. — Прим. ред.) свыше одного миллиона", — сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В Москве вводятся новые ограничения и меры поддержки
Режим самоизоляции для всех вводится с 30 марта, сообщается на сайте мэра Москвы.
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Общество
В Россию в первую очередь вывезут уехавших после 1 января россиян
Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что за десять дней с 20 марта в Россию вернулись 155 тысяч россиян.
Космос
Рогозин: Новый экипаж отправится на МКС по графику
Пандемия коронавируса не отразилась на сроках отправки к МКС нового российско-американского экипажа.
Общество
В Ярославле первую пациентку с коронавирусом выписали из стационара
Ярославна, первая переболевшая коронавирусом, выздоровела и ее выписали из инфекционной больницы.
Здоровье
Врач объяснил большое число молодых пациентов с коронавирусом на ИВЛ
Ранее 29 марта сообщалось, что в Москве 15 процентов тяжелых больных коронавирусом — люди младше 40 лет.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
Лишь 20 процентов новых заболевших COVID-19 в Москве прибыли из Европы
Только 43 человека из более чем 200 новых заболевших коронавирусом в Москве в последнее время ездили в Европу, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб.
Происшествия
С заболевшей COVID-19 жительницей Алтая контактировали 29 человек
Жительница Алтайского края, первой в регионе заболевшая коронавирусом, контактировала с почти 30 людьми, вместе с мужем она госпитализирована, об этом стало известно на аппаратном совещании правительства Алтайского края.
Здоровье
325 школьников в Волжском проверяют на коронавирус
Количество тестов выросло из-за обследования учеников 5-11 классов одной из школ города Волжского – всего 325 несовершеннолетних.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Общество
Вологодская область вводит режим полной самоизоляции
Еще одна область в России ввела режим полной самоизоляции.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Шоу-бизнес
Порнозвезда Беркова объявила о своей беременности
Российская порноактриса Елена Беркова объявила, что ждет ребенка.
Общество
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
В России уже созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут быть эффективны при лечении инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика
В Москве рухнул рынок аренды жилья
Рынок аренды жилья в Москве рухнул из-за ситуации с нефтью и пандемии коронавируса.