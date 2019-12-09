Политика
ФАННазвано число жителей Донбасса, получивших гражданство России
Более 160 тыс. заявлений подали жители Донецкой и Луганской народных республик на получение российского гражданства, 125 тыс. жителей республик уже получили паспорта РФ, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
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с чего всё началось
«Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тыс. заявлений, а по 125 тыс. лиц уже приняты решения о приеме в гражданство»,— приводит пресс-служба слова господина Колокольцев.Коммерсантъ06:49
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