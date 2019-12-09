Политика

ФАНФАННазвано число жителей Донбасса, получивших гражданство России

Более 160 тыс. заявлений подали жители Донецкой и Луганской народных республик на получение российского гражданства, 125 тыс. жителей республик уже получили паспорта РФ, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
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«Всего с апреля текущего года в пункты приема документов Ростовской области поступило свыше 160 тыс. заявлений, а по 125 тыс. лиц уже приняты решения о приеме в гражданство»,— приводит
 пресс-служба слова господина Колокольцев.
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Владимир Колокольцев
Российский юрист
Российский государственный деятель, юрист. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 годы, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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