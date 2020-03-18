Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
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В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса

РИА Новости15:09

В Китае рассказали о лекарстве, способном противостоять коронавирусу

РЕН ТВ15:54

В Китае рассказали об эффективном лекарстве от COVID-19

Известия16:13

Китайские ученые нашли эффективное лекарство от коронавируса

Общественное телевидение России16:24

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Lenta.ru07:47

В КНР заявили, что препарат против гриппа «Фавипиравир» эффективен при коронавирусе

ТАСС02:47

Johnson & Johnson усомнилась в эффективности Prezista против коронавируса

Фармацевтический вестниквчера в 09:48
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
РБК 17:00
Политика

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля

Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 13:48
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Экономика

Индекс Dow Jones упал более чем на 10%

Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 15:07
Здоровье

В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 15:58
Политика

Депутат Верховной Рады Украины заразился коронавирусом

Украинский депутат Верховной Рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией, о чём он сообщил в своём Facebook.
Комсомольская правда 09:22
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Гаджеты

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

Коммерсантъ 14:02
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 13:12
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли бесплатные доступы из-за коронавируса

Okko запустил чат-бота, который предоставляет бесплатные подписки тем, кто остаётся на домашнем карантине из-за коронавируса.
Kaluga-poisk.ru вчера в 04:30
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51.
Известия 05:24
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»

После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.
7Дней.ру вчера в 20:30
Общество

Определен срок жизни коронавируса на разных предметах

Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
ToDay News Ufa 08:08
Общество

Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ

На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
Моя Москва.онлайн 07:18
Армия и оружие

В США заинтересовались «незрелым» Су-57

Американский журнал The National Interest опубликовал статью про российские истребители пятого поколения Су-57.
Что происходит 10:20
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Технологии

Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM

Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
UfaTime.ru 16:26
Общество

США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира

США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
РИА Новости 15:46
Общество

Дочь первого президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме.
Вести.Ru 06:19
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25a — ослабили Ursa и Night Stalker

Valve выпустила обновление 7.25a для Dota 2. В нем разработчики ослабили несколько героев, в том числе Ursa, Night Stalker, Bounty Hunter и других.
CyberSport.ru 17:47
Кино

Евгений Цыганов сыграет трезвого водителя в новом сериале «Иван»

Телепрограмма 10:13
Футбол

Топ-5 лиг потеряют суммарно €4 млрд из-за коронавируса

Футбольные клубы, выступающие в пяти ведущих чемпионатах (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции), суммарно потеряют €4 миллиарда из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 17:47
Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
РИА Новости 07:10
Общество

На Украине в два раза выросло количество инцидентов заражения коронавирусом

Отмечается, что число смертей выросло до двух. Об этом сообщил Минздрав Украины на странице в соцсетях.
Udm-Info 08:09
Общество

Названо число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Газета.Ru 16:27
Происшествия

В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Российская газета 10:16
Общество

Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство производит мониторинг СМИ, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний для выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство круглосуточно.
АБН 10:21
Общество

Самолет со 157 российскими туристами вылетел из Черногории в Москву

Из столицы Черногории Подгорицы в Москву вылетел самолет "Аэрофлота" с российскими туристами на борту.
РЕН ТВ 18:07
Общество

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец 09:04
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