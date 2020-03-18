Коронавирус
Lenta.ruНазвано эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
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Johnson & Johnson усомнилась в эффективности Prezista против коронавируса
Фармацевтический вестниквчера в 09:48
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Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Индекс Dow Jones упал более чем на 10%
Основные фондовые индексы США увеличили падение до 8-10%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Политика
Депутат Верховной Рады Украины заразился коронавирусом
Украинский депутат Верховной Рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией, о чём он сообщил в своём Facebook.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Гаджеты
Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли бесплатные доступы из-за коронавируса
Okko запустил чат-бота, который предоставляет бесплатные подписки тем, кто остаётся на домашнем карантине из-за коронавируса.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Белоруссии возросло до 51
Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Белоруссии увеличилось до 51.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»
После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.
Общество
Определен срок жизни коронавируса на разных предметах
Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
Общество
Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ
На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
Армия и оружие
В США заинтересовались «незрелым» Су-57
Американский журнал The National Interest опубликовал статью про российские истребители пятого поколения Су-57.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Технологии
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
Общество
США приостановили выдачу виз в большинстве стран мира
США прекращают выдавать визы в большинстве стран из-за коронавируса, сообщил госдепартамент США в Twitter.
Общество
Дочь первого президента Узбекистана приговорили к 13 годам тюрьмы
Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова проведет более 13 лет в тюрьме.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25a — ослабили Ursa и Night Stalker
Valve выпустила обновление 7.25a для Dota 2. В нем разработчики ослабили несколько героев, в том числе Ursa, Night Stalker, Bounty Hunter и других.
Кино
Евгений Цыганов сыграет трезвого водителя в новом сериале «Иван»
Футбол
Топ-5 лиг потеряют суммарно €4 млрд из-за коронавируса
Футбольные клубы, выступающие в пяти ведущих чемпионатах (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции), суммарно потеряют €4 миллиарда из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Общество
На Украине в два раза выросло количество инцидентов заражения коронавирусом
Отмечается, что число смертей выросло до двух. Об этом сообщил Минздрав Украины на странице в соцсетях.
Общество
Названо число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Общество
Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе
В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство производит мониторинг СМИ, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний для выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство круглосуточно.
Общество
Самолет со 157 российскими туристами вылетел из Черногории в Москву
Из столицы Черногории Подгорицы в Москву вылетел самолет "Аэрофлота" с российскими туристами на борту.
Общество
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.