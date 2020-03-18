Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
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Названо эффективное лекарство от коронавируса

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В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса

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Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

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Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
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Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
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Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:01
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ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 14:52
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Курс евро на Forex превысил 90 рублей

По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Московский Комсомолец 14:48
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Число жертв коронавируса в Италии превысило 2500

За прошедшие сутки в Италии от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 погибли 345 человек.
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В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

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ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты

«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).
РБК 11:18
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Максим Фадеев стал продюсером певицы Валерии

Продюсер Максим Фадеев, расторгший контракты со всеми своими предыдущими громкими звездами, начал работу с Валерией.
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В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
Энергетика

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
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Энергетика

ФАС не видит предпосылок для роста цен на автомобильное топливо

По данным ФАС, с 1 января 2020 года по 18 марта динамика розничных цен на автомобильный бензин была ниже инфляции, рост по марке Аи-92 составляет 0,2%, Аи-95 - 0,2%, на дизельное топливо зимнее - 0,19%.
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Врач «Тамбова»: ведём длительные беседы о коронавирусе с игроками, у которых есть дети

Врач «Тамбова» Андрей Шункевич поделился мнением об эпидемии коронавируса.
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Оксана Самойлова призналась, что их семья с Джиганом начала рушиться

В последние несколько недель внимание тысяч людей приковано к семье Джигана и Оксаны Самойловой.
Слово и Дело 13:56
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Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

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Девушку Роналду раскритиковали за шопинг во время карантина

Газета.Ru 13:56
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Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:26
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Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
RT на русском 12:45
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С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля

Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 13:48
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«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян

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За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах

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FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Газета.Ru 06:42
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Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
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В центре Петрозаводска застрелили мужчину

В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
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Мэр Харькова рассказал о «трупиках» в Италии

Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
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ATP и WTA приостановили турниры до 7 июня

Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация объявили, что не будут проводить турниры до 7 июня.
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«Алавес» объявил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе

«Алавес» на официальном сайте сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе.
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Российские военные поставили боевикам в Сирии жесткий ультиматум

Отмечается, что Вооруженные силы России требуют от сирийских боевиков незамедлительно уйти со всех участков трассы M-4.
ГЛАС.RU 08:32
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