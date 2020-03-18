Коронавирус
Lenta.ruНазвано эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
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Johnson & Johnson усомнилась в эффективности Prezista против коронавируса
Фармацевтический вестниквчера в 09:48
COVIDная перспектива: шипы коронавируса помогли найти эффективное лекарство от него
Известия16 марта в 17:01
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Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили
Пандемия коронавируса стала официальной причиной отмены песенного конкурса "Евровидение" в 2020 году.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля
Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Финансы
Курс евро на Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 2500
За прошедшие сутки в Италии от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 погибли 345 человек.
Технологии
ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты
«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).
Шоу-бизнес
Максим Фадеев стал продюсером певицы Валерии
Продюсер Максим Фадеев, расторгший контракты со всеми своими предыдущими громкими звездами, начал работу с Валерией.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.
Энергетика
«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Энергетика
ФАС не видит предпосылок для роста цен на автомобильное топливо
По данным ФАС, с 1 января 2020 года по 18 марта динамика розничных цен на автомобильный бензин была ниже инфляции, рост по марке Аи-92 составляет 0,2%, Аи-95 - 0,2%, на дизельное топливо зимнее - 0,19%.
Футбол
Врач «Тамбова»: ведём длительные беседы о коронавирусе с игроками, у которых есть дети
Врач «Тамбова» Андрей Шункевич поделился мнением об эпидемии коронавируса.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова призналась, что их семья с Джиганом начала рушиться
В последние несколько недель внимание тысяч людей приковано к семье Джигана и Оксаны Самойловой.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику
Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
«Победа» так и не получила разрешение Черногории на вывоз россиян
Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 российских регионах
21 новый случай заражения короновирусом зарегистрирован за 24 часа в 15 областях РФ.
Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Происшествия
В центре Петрозаводска застрелили мужчину
В центральной части Петрозаводска произошло убийство: на улице Правды из ружья застрелили мужчину.
Общество
Мэр Харькова рассказал о «трупиках» в Италии
Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Теннис
ATP и WTA приостановили турниры до 7 июня
Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация объявили, что не будут проводить турниры до 7 июня.
Футбол
«Алавес» объявил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе
«Алавес» на официальном сайте сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе.
Армия и оружие
Российские военные поставили боевикам в Сирии жесткий ультиматум
Отмечается, что Вооруженные силы России требуют от сирийских боевиков незамедлительно уйти со всех участков трассы M-4.