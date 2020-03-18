Музыка «Евровидение-2020» официально отменили Пандемия коронавируса стала официальной причиной отмены песенного конкурса "Евровидение" в 2020 году.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Общество Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Технологии ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты «Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).

Происшествия В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один — из Ленинградской области.

Энергетика ФАС не видит предпосылок для роста цен на автомобильное топливо По данным ФАС, с 1 января 2020 года по 18 марта динамика розничных цен на автомобильный бензин была ниже инфляции, рост по марке Аи-92 составляет 0,2%, Аи-95 - 0,2%, на дизельное топливо зимнее - 0,19%.

Общество Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.

Политика Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».

Политика С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Политика FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".