Как сообщает МедиаПоток, препарат «Фавипиравир», также известный как «Авиган», показал хорошую клиническую эффективность при лечении нового коронавируса. Об этом рассказал глава Центра биотехнологий при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь.

Общество В США коронавирусом заразился конгрессмен В США подтвердили коронавирус у члена палаты представителей США Марио Диас-Баларта, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса конгрессмена.

Здоровье В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Режим повышенной готовности введен с 19 марта на всей территории Забайкальского края по решению губернатора региона Александра Осипова для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Экономика Рубль стал второй по волатильности валютой мира Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.

Политика ДНР закроет границы с Украиной из-за коронавируса В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о закрытии границ с контролируемой Украиной территорией из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Политика Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Шоу-бизнес Эмма Стоун отменила свадьбу из-за коронавируса Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.

Хоккей «Металлург» предложил шестерым игрокам сократить зарплаты Магнитогорский "Металлург" предложил шестерым ведущим хоккеистам пересмотреть контракты в сторону понижения доходов, чтобы соответствовать потолку зарплат КХЛ, сообщил РИА Новости первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.