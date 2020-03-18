Коронавирус
МедиаПотокНазвали эффективное лекарство от коронавируса
Как сообщает МедиаПоток, препарат «Фавипиравир», также известный как «Авиган», показал хорошую клиническую эффективность при лечении нового коронавируса. Об этом рассказал глава Центра биотехнологий при Министерстве науки и техники КНР Чжан Синьминь.
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Johnson & Johnson усомнилась в эффективности Prezista против коронавируса
Фармацевтический вестниквчера в 09:48
COVIDная перспектива: шипы коронавируса помогли найти эффективное лекарство от него
Известия16 марта в 17:01
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В Алма-Ате госпитализировали гражданина России, у которого выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Политика
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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заявили о закрытии границ с контролируемой Украиной территорией из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Кино
Фильм c прeдсказанием о коронавирусе стaл самым популярным в мирe
Фильм "Заражение" 2011 года выпуска с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире.
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Губернатор Петербурга проверил наличие продуктов в магазинах и поговорил со случайной покупательницей. Она оказалась актрисой
Телеграм-канал «Кабинет Беглова» узнал одну из них — оказалось, это актриса массовки Надежда Микрюкова.
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Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
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Представлен первый в мире телевизор с двумя экранами и разрешением 8K. Создала его компания Hisense и будет продавать по высокой цене.
Армия и оружие
Террористы ПНС применяют против ЛНА крупнокалиберную артиллерию
17 марта боевики "правительства" Файеза Сарраджа попытались атаковать позиции Ливийской национальной армии (ЛНА), однако военные успешно отразили атаку, сообщает ФАН.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
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Свитки Мертвого моря оказались подделкой
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Как сообщает Daily Mail, церемония должна была состояться в середине марта, но виновники торжества вынуждены были отказаться от ее проведения из-за COVID-19.
Хоккей
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Замглавы Барнаула задержан по подозрению во взяточничестве
Энергетика
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Известный российский писатель, публицист, общественный деятель и историк Николай Стариков обвинил в обвале цены на нефть на мировом рынке страны ОПЕК, сообщает DEITA.