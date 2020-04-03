Коронавирус
Взгляд.руНазвано главное отличие коронавируса от гриппа
У большинства людей есть иммунитет от гриппа, благодаря чему распространение заболевания удается остановить, а против нового коронавируса у человечества иммунитета нет, заявил специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
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с чего всё началось
Он напомнил, что у человечества нет стадного иммунитета против коронавируса, поэтому им заражается огромное количество людей, сообщает Business Insider.News.ruвчера в 13:42
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Политика
Эпидемия коронавируса не помешала замене глав регионов
Эпидемия коронавируса не помешала замене глав регионов В четверг и пятницу в отставку ушли главы трех российских регионов — Архангельской области, Республики Коми и Камчатского края.
Общество
В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели
Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
ЖКХ
Поменять порядок оплаты услуг ЖКХ предложила «Единая Россия»
Предлагается освободить население от проверки счетчиков, остановить начисление пени за платежи по ТКО и коммунальным услугам.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии
Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Футбол
Клубы Российской Премьер-Лиги намерены доиграть сезон
Представители 16 клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на совещании с руководителями Российского футбольного Союза (РФС) подтвердили желание провести оставшиеся восемь туров чемпионата России, передает Интерфакс со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Политика
США лишили полицию Германии 200 тыс. респираторных масок
США заполучили 200 тыс. респираторных масок, которые предназначались Германии, сообщил представитель Сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.
Политика
Трамп не исключил введения пошлин против России и Саудовской Аравии
США пока не собираются вводить дополнительные таможенные пошлины против России и Саудовской Аравии, но могут сделать это, если к Вашингтону «не будут относиться справедливо», заявил глава американского государства Дональд Трамп.
Энергетика
Россию и Саудовскую Аравию заподозрили в заговоре против США
Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бен Джасим заявил, что кризис на рынке нефти мог быть вызван согласованными действиями России и Саудовской Аравии с целью обанкротить американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти.
Происшествия
Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции
Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Общество
Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину
Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Армия и оружие
Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России
Корабль Черноморского флота «Сметливый» внесли в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Шоу-бизнес
Певица Pink заразилась коронавирусом
Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
В России обучение школьников могут перенести на лето
Заместитель министра Дмитрий Глушко рассказал, что перед ведомством стоит задача максимально в установленные сроки завершить учебный год.
Общество
Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку
На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Здоровье
В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
Политика
Лукашенко допустил передел мира на фоне коронавируса
Глобальные игроки могут использовать ситуацию с коронавирусом для того, чтобы осуществить передел мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз
О прибавлении в семье радостный многодетный отец сообщил на своей странице в инстаграме, опубликовав два снимка с новорожденной малышкой на руках.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Общество
Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Наука
В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек
Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 20
Число жителей Красноярского края, у которых выявлен коронавирус, за минувшие сутки достигло 20. Накануне появилось еще 6 случаев.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Происшествия
В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын
Здоровье
Количество инфицированных коронавирусом на Украине составило 1072 человека
Согласно обнародованной информации, число заразившихся составило 1072 человека.
Политика
В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Культура
Сбербанк и Okko откроют доступ к бесплатной медиатеке «Когда все дома»
Отмечается, что в новой медиатеке будет открыт бесплатный доступ к спектаклям и виртуальным экскурсиям от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн».