Коронавирус

Взгляд.руВзгляд.руНазвано главное отличие коронавируса от гриппа

У большинства людей есть иммунитет от гриппа, благодаря чему распространение заболевания удается остановить, а против нового коронавируса у человечества иммунитета нет, заявил специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
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с чего всё началось
Он напомнил, что у человечества нет стадного иммунитета против коронавируса, поэтому им заражается огромное количество людей, сообщает
 Business Insider.
News.ruвчера в 13:42

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Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Известиявчера в 20:36

Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

РИА Новостивчера в 13:13

Ученые назвали кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Комсомольская правдавчера в 16:34

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Взгляд.рувчера в 14:38

Медик объяснил, чем коронавирус кардинально отличается от гриппа

News.ruвчера в 13:42

Почему вакцину от коронавируса можно не ждать. Американцы выдали пессимистичный прогноз

Царьградвчера в 21:04

Названы отличия коронавируса от гриппа

Lenta.ruвчера в 12:32
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Политика

Эпидемия коронавируса не помешала замене глав регионов

Эпидемия коронавируса не помешала замене глав регионов В четверг и пятницу в отставку ушли главы трех российских регионов — Архангельской области, Республики Коми и Камчатского края.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Общество

В Самарской области рассказали, кто будет работать со следующей недели

Губернатор Самарской области подписал постановление о дополнительных мерах по пресечению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.
Pro Город Самара вчера в 13:40
ЖКХ

Поменять порядок оплаты услуг ЖКХ предложила «Единая Россия»

Предлагается освободить население от проверки счетчиков, остановить начисление пени за платежи по ТКО и коммунальным услугам.
БрянскToday вчера в 07:54
Здоровье

Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии

Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Говорит Москва 02 апреля в 05:52
Футбол

Клубы Российской Премьер-Лиги намерены доиграть сезон

Представители 16 клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на совещании с руководителями Российского футбольного Союза (РФС) подтвердили желание провести оставшиеся восемь туров чемпионата России, передает Интерфакс со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.
Аргументы и Факты вчера в 11:54
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Политика

США лишили полицию Германии 200 тыс. респираторных масок

США заполучили 200 тыс. респираторных масок, которые предназначались Германии, сообщил представитель Сената Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.
Взгляд.ру вчера в 17:45
Политика

Трамп не исключил введения пошлин против России и Саудовской Аравии

США пока не собираются вводить дополнительные таможенные пошлины против России и Саудовской Аравии, но могут сделать это, если к Вашингтону «не будут относиться справедливо», заявил глава американского государства Дональд Трамп.
Взгляд.ру вчера в 20:47
Энергетика

Россию и Саудовскую Аравию заподозрили в заговоре против США

Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бен Джасим заявил, что кризис на рынке нефти мог быть вызван согласованными действиями России и Саудовской Аравии с целью обанкротить американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти.
Ридус вчера в 17:20
Происшествия

Первый липчанин наказан в суде за нарушение самоизоляции

Сегодня стало известно, что суд назначил ему наказание в виде предупреждения на первый раз.
Kursk.com 02 апреля в 11:35
Общество

Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину

Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство.
Life.ru вчера в 22:45
Армия и оружие

Корабль «Сметливый» внесли в Книгу рекордов ВС России

Корабль Черноморского флота «Сметливый» внесли в Книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Телеканал 360° вчера в 06:33
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Шоу-бизнес

Певица Pink заразилась коронавирусом

Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Известия 00:59
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

В России обучение школьников могут перенести на лето

Заместитель министра Дмитрий Глушко рассказал, что перед ведомством стоит задача максимально в установленные сроки завершить учебный год.
SmolDaily 01:05
Общество

Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку

На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.
Российская газета вчера в 16:44
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Здоровье

В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в стране развивается по благоприятному сценарию.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:39
Политика

Лукашенко допустил передел мира на фоне коронавируса

Глобальные игроки могут использовать ситуацию с коронавирусом для того, чтобы осуществить передел мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 02 апреля в 07:56
Шоу-бизнес

Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз

О прибавлении в семье радостный многодетный отец сообщил на своей странице в инстаграме, опубликовав два снимка с новорожденной малышкой на руках.
ОК! вчера в 12:15
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском вчера в 16:38
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 02 апреля в 04:50
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 20

Число жителей Красноярского края, у которых выявлен коронавирус, за минувшие сутки достигло 20. Накануне появилось еще 6 случаев.
Шанс (г. Абакан) 01 апреля в 23:06
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Здоровье

Количество инфицированных коронавирусом на Украине составило 1072 человека

Согласно обнародованной информации, число заразившихся составило 1072 человека.
Территория новостей 01:16
Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Известия 00:41
Культура

Сбербанк и Okko откроют доступ к бесплатной медиатеке «Когда все дома»

Отмечается, что в новой медиатеке будет открыт бесплатный доступ к спектаклям и виртуальным экскурсиям от ведущих театров и музеев «Искусство Онлайн».
Мой Брянск вчера в 08:49
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