с чего всё началось

У большинства людей есть иммунитет от гриппа, благодаря чему распространение заболевания удается остановить, а против нового коронавируса у человечества иммунитета нет, заявил специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.

Политика Эпидемия коронавируса не помешала замене глав регионов Эпидемия коронавируса не помешала замене глав регионов В четверг и пятницу в отставку ушли главы трех российских регионов — Архангельской области, Республики Коми и Камчатского края.

Футбол Клубы Российской Премьер-Лиги намерены доиграть сезон Представители 16 клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на совещании с руководителями Российского футбольного Союза (РФС) подтвердили желание провести оставшиеся восемь туров чемпионата России, передает Интерфакс со ссылкой на президента РПЛ Сергея Прядкина.

Общество Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

Политика Трамп не исключил введения пошлин против России и Саудовской Аравии США пока не собираются вводить дополнительные таможенные пошлины против России и Саудовской Аравии, но могут сделать это, если к Вашингтону «не будут относиться справедливо», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Энергетика Россию и Саудовскую Аравию заподозрили в заговоре против США Бывший премьер-министр Катара шейх Хамад бен Джасим заявил, что кризис на рынке нефти мог быть вызван согласованными действиями России и Саудовской Аравии с целью обанкротить американские компании, занимающиеся добычей сланцевой нефти.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Шоу-бизнес Певица Pink заразилась коронавирусом Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.

Экономика Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.

Политика Лукашенко допустил передел мира на фоне коронавируса Глобальные игроки могут использовать ситуацию с коронавирусом для того, чтобы осуществить передел мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Шоу-бизнес Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз О прибавлении в семье радостный многодетный отец сообщил на своей странице в инстаграме, опубликовав два снимка с новорожденной малышкой на руках.

Общество Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.

Наука В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.