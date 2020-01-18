Политика
News.ruНазвано имя нового министра иностранных дел КНДР
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо отправлен в отставку в результате крупных политических перестановок. Имя его преемника пока неизвестно.
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Политика
Объяснен призыв главы Чувашии «мочить» критикующих власть журналистов
Ранее 19 января Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Происшествия
14-летняя петербурженка призналась в групповом интиме
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
Наука
Таяние льда в Арктике оказывает влияние на климат в Сибири
Группа ученых из Института земной коры СО РАН (Иркутск, Россия), Геологической службы Израиля и Оксфордского университета ( Британия) нашли прямую связь между уменьшением многолетнего арктического льда и климатическими изменениями в Сибири.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Наука
Появился лазерный диод, который излучает глубокий ультрафиолетовый свет
Лазерные диоды, излучающие коротковолновый ультрафиолетовый свет, находится в области длины волны от 200 до 280 нм.
Общество
В работе WhatsApp произошел мировой сбой
В работе WhatsApp произошел мировой сбой.
Политика
Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Армия и оружие
Удар российской ракеты показали в замедленной съёмке
Телеканал «Звезда» поделился роликом, на котором показано уничтожение цели переносным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) 9К338 «Игла-С».
Происшествия
В Киеве проходит акция антифашистов
На Михайловской площади в Киеве началась акция антифашистов, сообщают 19 января журналисты издания «Страна.ua» на своем telegram-канале.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
Происшествия
КСИР задержал три кувейтских судна в территориальных водах Ирана
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали три кувейтских судна в иранских территориальных водах, сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление управления по связи с общественностью третьего района ВМС КСИР.
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок в России в 2019 году
Kia Rio, с результатом за прошедший год в чуть более 92 тыс. реализованных автомобилей, стал самым популярным авто уже третий год подряд.
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели
На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Армия и оружие
Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев
Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Наука
Рыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии
Общество
Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»
Происшествия
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.
Кино
Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
Религия
Крещение Господне отмечают 19 января
Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников.
Технологии