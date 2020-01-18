Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо отправлен в отставку в результате крупных политических перестановок. Имя его преемника пока неизвестно.

Названо имя нового министра иностранных дел КНДР

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