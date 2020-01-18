Политика
News.ruНазвано имя нового министра иностранных дел КНДР
Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо отправлен в отставку в результате крупных политических перестановок. Имя его преемника пока неизвестно.
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Космос
Американский ученый первым описал, как путешествовать в будущее
Примерно за 7 дней путешествия с околосветовой скоростью на Земле пройдет как минимум десятилетие, отметил эксперт.
Авто
Составлен рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тысяч рублей
Эксперты «Российской газеты» составили свой список лучших десятилетних машин стоимостью от 250 тысяч рублей.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Политика
Легендарный разведчик Ботян описал освобождение Кракова в 1945 году
Жители Польши встречали советскую армию в 1945 году как освободителей – рассказал легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, командовавший операцией по спасению Кракова.
Политика
Тимошенко заявила о «процессе ликвидации» Украины
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Политика
Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
Политика
Путин встретится с Эрдоганом в Берлине
Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Главный советник Трампа по России отстранен от работы
Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.
Происшествия
На Кубани ночью сгорели семь пассажирских автобусов
В Краснодарском крае на разных стоянках сегодня ночью практически одновременно сгорели семь пассажирских автобусов.
Происшествия
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Происшествия
Выпавшие из окна под Пензой папа с дочкой находятся в больнице
В субботу вечером под окнами многоэтажки были обнаружены с телесными повреждениями 30-летний мужчина и его трехлетняя дочка.
Политика
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Шоу-бизнес
Стало известно, как дочь Петросяна относится к Степаненко
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Общество
В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость
В 2019 году в КНР на свет появились 14,65 миллионов младенцев, что заметно меньше, чем родилось в 2018 году — 15,23 миллиона, пишет гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на Государственное статистическое бюро Китая.
Общество
Нефтяная компания Ливии объявила о форс-мажоре из-за блокировки портов
Нефтяная компания Ливии NOC объявила состояние форс-мажора в связи с невозможностью вывозить нефть из страны.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Здоровье
В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом
Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Гаджеты
Появились подробные характеристики линейки Samsung Galaxy S20
Биатлон
На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартуют гонки преследования
В воскресенье, 19 января на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге состоятся гонки преследования.