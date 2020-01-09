Происшествия

Русская ПланетаРусская ПланетаНазвано имя одного из истязателей срочника Шамсутдинова

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР назвало имя подозреваемого в издевательствах над срочником Рамилем Шамсутдиновым, который расстрелял сослуживцев в забайкальской воинской части.
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В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой

Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому признан расстрелявший восьмерых сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, возбуждено против его сослуживца по подразделению рядового Рустама Мухатова.
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