Происшествия
Русская ПланетаНазвано имя одного из истязателей срочника Шамсутдинова
Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР назвало имя подозреваемого в издевательствах над срочником Рамилем Шамсутдиновым, который расстрелял сослуживцев в забайкальской воинской части.
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с чего всё началось
Дело о неуставных отношениях, потерпевшим по которому признан расстрелявший восьмерых сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, возбуждено против его сослуживца по подразделению рядового Рустама Мухатова.Ведомостивчера в 11:13
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В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой
Ведомостивчера в 11:13
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