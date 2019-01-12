Происшествия
Газета.RuНазвано имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
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с чего всё началось
Следственные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.Интерфакс04:03
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Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявлен в федеральный розыск
Московский Комсомолец06:10
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