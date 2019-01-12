Происшествия

Газета.RuГазета.RuНазвано имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Установлена личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

Следственные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс04:03

Подробнее о событии

Возможного подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск

ТАСС05:23

Подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявлен в федеральный розыск

Московский Комсомолец06:10

Опубликована ориентировка на сбежавшего убийцу начальника Центра «Э»

Телеканал 360°03:52

Полицейские установили возможного убийцу главы центра «Э» Ингушетии

РБК04:26

Полиция установила подозреваемого в убийстве начальника Центра «Э» по Ингушетии

Коммерсантъ04:21

Подозреваемого в убийстве главы Центра «Э» по Ингушетии объявили в розыск

РИА Новости04:54

Установлена личность подозреваемого в убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии

Известия04:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:35, Ашберн
Происшествия

Задымление в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге ликвидировали

ТАСС 05:12
Автоспорт

Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года

В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Энергетика

«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Вечерняя Москва 04 ноября в 16:19
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Происшествия

Шамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины

Pravda.Ru 02:41
Здоровье

Список будущих учителей и врачей составят в России

Например, около 25 тысяч врачей и примерно 130 тысяч человек среднего медперсонала не хватает только в первичном звене здравоохранения, признали в Минздраве России.
ForPost 04:22
Здоровье

Терпевший боль подросток из Кемерова оказался болен раком

Юный житель областного центра долгое время стеснялся говорить родителям о сильной боли в плече и пожалел: врачи при обследовании обнаружили серьезное заболевание.
VSE42.RU 00:25
Музыка

Maruv высказалась о скандале вокруг премии «MTV Россия»

Моя Москва.онлайн 05:18
Общество

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

RT на русском 05:39
Авто

Skoda показала салон новой Octavia

Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
AutoNews 03:47
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Здоровье

В регионе снизилась заболеваемость ОРВИ, заразившихся гриппом нет

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" В Калининградской области значительно снизился уровень заболеваемости населения ОРВИ, а новых случаев заражения гриппом не зафиксировано.
Новый Калининград.Ru 06:12
Происшествия

СК проверит информацию об издевательствах над осуждённым в Красноярске

Проверка началась после того, как следователи обнаружили в СМИ видео, на котором сотрудник красноярского ГУФСИН «совершает противоправные действия с применением насилия в отношении осуждённого».
REGNUM 05:26
Общество

Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах

Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
Политика

Лавров назвал цензурой ограничения на работу СМИ РФ в ряде стран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал попытками ввести цензуру ограничения на работу журналистов РФ в ряде стран.
РЕН ТВ 02:35
Гаджеты

Apple предупредила об отключении старых iPhone от интернета

04.11.2019 Владельцам старых iPhone и iPad надо установить новое программное обеспечение, предупредила корпорация Apple на своем официальном сайте.
Портал Поиск 04 ноября в 02:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выступила за закон о домашнем насилии

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, что готова поддержать закон о домашнем насилии.
Петербургский дневник 05:53
Энергетика

«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа

Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
РИА Новости 06:17
Происшествия

Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому

Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Происшествия

В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома

Российская газета 06:27
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможности отмены ЕГЭ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведут никаких обсуждений по поводу отмены Единого государственного экзамена, но «точки зрения высказываются».
RT на русском 05:20
Общество

Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов

В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Экономика

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Авто

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Политика

Путин призвал МВД работать над укреплением доверия общества к полиции

Руководству МВД следует не только улучшать отчетные показатели, но и работать над укреплением доверия общества к полиции, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:11
Космос

На МКС отправили 12 бутылок вина

На Международную космическую станцию в эту субботу отправились 12 бутылок бордосского вина.
Neva.Today 03 ноября в 23:48
Происшествия

После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Общество

Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции

Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Культура

Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Политика

В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
ещё по теме
Главное