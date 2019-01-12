Происшествия
Газета.RuНазвано имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
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Подозреваемый в убийстве начальника ингушского центра «Э» баллотировался в депутаты
Московский Комсомолец04:05
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 05:04, Вашингтон
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Хоккей
Россия проиграла команде Квебека в матче Суперсерии
Нева Спорт 00:13
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей
Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
Ведомости 04:20
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Армия и оружие
NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию
За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Политика
Президенты России и Казахстана встретятся 7 ноября в Омске
Президент России Владимир Путин встретится с главой Казахстана 7 ноября в Омске в рамках форума межрегионального сотрудничества двух стран, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 06:14
Общество
Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе
В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
Гаджеты
В России начали сдавать в аренду iPhone
Сообщается, что взять во временное пользование можно будет телефоны от флагмана iPhone XS до нового iPhone 11 Pro.
ФедералПресс 01:48
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий»
В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:40
Автоспорт
Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года
В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Авто
Aston Martin представил первый мотоцикл
Компания Aston Martin впервые в своей истории решилась выпустить мотоцикл. «Первенца» назвали AMB 001 – от «Aston Martin Brough».
110km.ru 00:23
Политика
Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Российская газета 03:38
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Газета.Ru вчера в 03:48
Экономика
В Hyperloop не осталось представителей Магомедова
Совет директоров компании Virgin Hyperloop One, которая разрабатывает проект вакуумного высокоскоростного транспорта, покинули представители ее российских инвесторов — от фонда Caspian Venture Capital (основатель — бизнесмен Зиявудин Магомедов, арестованный в марте 2018-го по подозрению в создании преступного сообщества) и от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
РБК 00:00
Космос
NASA рассматривает возможность серии долговременных полетов на МКС
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено использовать Международную космическую станцию (МКС) для подготовки по крайней мере 10 астронавтов к полетам продолжительностью один год и контактирует по этому вопросу с российскими коллегами.
ТАСС вчера в 17:36
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
По информации немецкого издания, коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ подготовили поправки в законодательство, которые смягчат Газовую директиву ЕС в отношении балтийского газопровода из России в Германию.
Евразия Daily 03:38
Политика
Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо
Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
RT на русском 03:55
Кино
Колин Фаррелл может стать Пингвином в новом «Бэтмене»
В среду, 6 ноября, стало известно, что Колина Фаррелла рассматривают на роль Пингвина в "Бэтмене" Мэтта Ривза.
Piter.tv 02:54
Происшествия
Момент обрушения девятиэтажного дома в Норильске попал на видео
В администрации города, по информации издания "ТВК Красноярск", сообщили, что обрушение дома было контролируемым и проводилось под присмотром специалистив — ранее здание было огорожено и определено под снос.
Вести.Ru 04:46
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия
В деле полковника ФСБ Черкалина фигурирует женщина
В предполагаемой группировке мошенников, возглавляемой начальником банковского отдела управления "К" ФСБ России Кирилла Черкалина, состояла женщина - гендиректор ООО "Бор-реконструкция" Елена Глазкова.
Газета.Ru 02:38
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Экономика
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44