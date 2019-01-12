Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.

Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

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