Стало известно имя владельца авто, сбившего детей на тротуаре в Нижнем Новгороде. По информации РЕН ТВ, автомобиль принадлежит генерал-майору юстиции, бывшему полицейскому Александру Пильганову, освобожденному от должности в 2014 году.

Стало известно имя владельца авто, сбившего детей в Нижнем Новгороде

Происшествия В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.

Космос Защита от атаки роя легких ударных беспилотников найдена Использование эффекта многократного отражения детонационных волн при разделении ступеней приводит к повышению КПД преобразования химической энергии топлива в механический импульс полезного груза.

Шоу-бизнес Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей По словам друзей фигуриста, только день пребывания Анастасии Заворотнюк в палате реабилитационного центра обходится семье в 100 тысяч рублей.

Политика Жириновский осудил Беловежье и призвал убрать труп Ленина Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что с подписанием Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года «было совершено самое страшное преступление в истории России» и призвал убрать с Красной площади останки советских вождей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Общество Мэр Липецка прокомментировала видео с матом Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.