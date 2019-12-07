Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВСтало известно имя владельца авто, сбившего детей в Нижнем Новгороде

Стало известно имя владельца авто, сбившего детей на тротуаре в Нижнем Новгороде. По информации РЕН ТВ, автомобиль принадлежит генерал-майору юстиции, бывшему полицейскому Александру Пильганову, освобожденному от должности в 2014 году.
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Виновником массового ДТП с детьми стал сын генерал-майора полиции — Mash

Ньюс-ННвчера в 16:59

Стало известно имя владельца сбившего детей в Нижнем Новгороде автомобиля

Известиявчера в 15:40

Стало известно имя владельца иномарки, сбившей детей в Нижнем Новгороде

Pro Город ННвчера в 14:12

Источник: автомобиль, спровоцировавший смертельное ДТП в Нижнем Новгороде, принадлежит бывшему генерал-майору юстиции Пильганову

КП - Нижний Новгородвчера в 15:00

Виновник смертельного ДТП в центре Нижнего Новгорода отказался от прохождения медэкспертизы

Патриоты Нижнеговчера в 14:56

Лайф публикует видео момента ДТП в Нижнем Новгороде, где сбили группу детей

Life.ruвчера в 16:11

Выяснилось, кто был за рулем авто, сбившего детей в Нижнем Новогороде

РЕН ТВвчера в 14:59
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Малкин признан третьей звездой игрового дня НХЛ

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Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми машинами

На третьей строчке расположилась Россия, где авто в среднем продаётся по цене в 24 140 долларов (1 538 164 рублей).
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В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
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Завершились переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи.
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Джошуа победил Руиса и вернул чемпионские титулы

Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Общество

В Нью-Йорке пропала табличка с признанием в любви главе ВТБ Андрею Костину от Наили

Очевидцы сообщают, что со скамейки Центрального парка Нью-Йорка пропала памятная табличка с признанием в любви главе ВТБ Андрею Костину, которую в 2015 году купила телеведущая Наиля Аскер-заде.
Znak.com 01:57
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец вчера в 13:00
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Футбол

«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
РИА Новости вчера в 16:19
Космос

Защита от атаки роя легких ударных беспилотников найдена

Использование эффекта многократного отражения детонационных волн при разделении ступеней приводит к повышению КПД преобразования химической энергии топлива в механический импульс полезного груза.
Независимая газета 05 декабря в 16:01
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Житель Санкт-Петербурга на интернет-аукционе Avito выставил на продажу в интернете монету номиналом два рубля по цене в 1 млрд рублей.
Известия вчера в 20:27
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Лечение Заворотнюк обходится родным в миллионы рублей

По словам друзей фигуриста, только день пребывания Анастасии Заворотнюк в палате реабилитационного центра обходится семье в 100 тысяч рублей.
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Политика

Жириновский осудил Беловежье и призвал убрать труп Ленина

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что с подписанием Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года «было совершено самое страшное преступление в истории России» и призвал убрать с Красной площади останки советских вождей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.
REGNUM вчера в 11:01
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости вчера в 09:32
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Происшествия

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАСС 01:27
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина признала своим получившее резонанс видео с нецензурными выражениями, однако заявила, что это была личная беседа, и она никого не оскорбляла.
РИА Новости вчера в 07:36
Армия и оружие

Украинские самолеты впервые за 20 лет осуществили дозаправку в воздухе

Актуальные Новости 02:13
Наука

Ученые обнаружили три этапа старения человека

В своем исследовании ученые проанализировали содержание около трех тысяч отдельных белков в плазме крови 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет и выяснили, что на протяжении жизни содержание 1379 из этих белков претерпевает значительные изменения.
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Происшествия

В Самаре автомобиль врезался в столб и дерево — один человек погиб

Один человек погиб и еще один получил травмы во время ДТП в Самаре. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
REGNUM вчера в 02:40
Здоровье

Как смягчить симптомы при климаксе: отвечают пользовательницы Woman.ru

Форумчанки Woman.ru подскажут, как смягчить симптомы при климаксе.
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Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Политика

Помощник Зеленского призвал уточнить Минские договоренности

В Киеве отметили, что заключенные пять лет назад Минские соглашения нуждаются в уточнении.
Piter.tv вчера в 14:31
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Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

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Сын Дмитрия Маликова впервые вышел в свет

Стефания Маликова впервые вышла в свет вместе с братом Марком.
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Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику

Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
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Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны в Twitter.
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Армия и оружие

США восхитили разработки тульского КБП

Молодой коммунар вчера в 14:37
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Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением экологического ГОСТа.
Газета.Ru вчера в 03:36
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