Коронавирус
РИА НовостиНазвано кардинальное отличие коронавируса от гриппа
Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
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Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
Происшествия
В Красноярском крае опрокинулся междугородний автобус
В Красноярском крае на федеральной трассе «Енисей» опрокинулся автобус, следовавший из Хакасии.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Происшествия
Коронавирус подозревают ещё у троих жителей Красноярского края
Из 25 заболевших 12 человек в последнее время не выезжали за пределы страны.
Армия и оружие
Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию
Последние из планируемых, девятый, десятый и одиннадцатый самолеты Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило Минобороны.
Транспорт
С 7 апреля РЖД отменит 53 поезда дальнего следования
Будет сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, а 53 поезда вообще будут отменены.
Происшествия
В Челябинске задержана замминистра строительства
Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето
Российским школьникам, возможно, придется учиться летом. Как пишут РИА Новости, этого не исключил замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко.
Экономика
Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис
Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Энергетика
Саудовская Аравия назвала условия сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия готова значительно сократить добычу нефти, если Россия и США договорятся сделать это вместе с ней, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией королевства.
Происшествия
У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Общество
Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео
Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Игры
Релизный трейлер Resident Evil 3 Remake
Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil 3 Remake. Ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля. Игра доступна на PS4, Xbox One и PC.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Экономика
Снизить стоимость ипотеки поручил Путин
В хода заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин заявил о необходимости мер, снижающих стоимость ипотеки.
Общество
Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье приезжим из Москвы
Фокин напомнил о статье уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и заметил, что у жителей, сдавших дом человеку, распространяющему инфекцию, также могут возникнуть проблемы.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Гаджеты
SK Hynix начнёт производство памяти DDR5 в этом году
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
"Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок", - говорится в письме.
Футбол
Маркос Льоренте назвал своего пса Энфилдом
Наука
Первая вакцина от коронавируса прошла испытания
В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.