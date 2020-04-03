Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвано кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Во время эпидемии гриппа у большинства населения есть иммунитет, что позволяет остановить распространение заболевания, рассказал специалист из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон изданию Business Insider.
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Медик объяснил, чем коронавирус кардинально отличается от гриппа

News.ru13:42

Почему вакцину от коронавируса можно не ждать. Американцы выдали пессимистичный прогноз

Царьград21:04

Ученые назвали кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Комсомольская правда16:34

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Взгляд.ру14:38

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Известия20:36

Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

РИА Новости13:13

Названы отличия коронавируса от гриппа

Lenta.ru12:32
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Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс 17:56
Кино

Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах

На 16 апреля 2020 года была запланирована премьера российского фантастического блокбастера «Спутник».
SM News вчера в 05:21
Происшествия

В Красноярском крае опрокинулся междугородний автобус

В Красноярском крае на федеральной трассе «Енисей» опрокинулся автобус, следовавший из Хакасии.
RT на русском 22:12
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru 13:33
Происшествия

Коронавирус подозревают ещё у троих жителей Красноярского края

Из 25 заболевших 12 человек в последнее время не выезжали за пределы страны.
Городские новости. Красноярск вчера в 22:34
Армия и оружие

Последние три Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию

Последние из планируемых, девятый, десятый и одиннадцатый самолеты Ил-76 ВКС России вылетели в Сербию для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщило Минобороны.
РИА Новости 22:24
Транспорт

С 7 апреля РЖД отменит 53 поезда дальнего следования

Будет сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании, а 53 поезда вообще будут отменены.
RuNews24.ru 07:24
Происшествия

В Челябинске задержана замминистра строительства

Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.
REGNUM 04:45
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru 08:48
Общество

В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето

Российским школьникам, возможно, придется учиться летом. Как пишут РИА Новости, этого не исключил замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко.
BFM.ru 13:20
Экономика

Что посоветовала Набиуллина делать гражданам с накоплениями в кризис

Недавно один из банков проводил исследование о накоплениях россиян и выяснил, что более 63% граждан не имеют накоплений.
Financial One 09:14
Энергетика

Саудовская Аравия назвала условия сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия готова значительно сократить добычу нефти, если Россия и США договорятся сделать это вместе с ней, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией королевства.
Интерфакс 15:15
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском 22:57
Общество

Минкомсвязь просит интернет-компании ограничить качество видео

Минкомсвязь России рекомендует интернет-компаниям ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента в мобильных приложениях и при просмотре через веб-браузеры.
RT на русском 16:38
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Игры

Релизный трейлер Resident Evil 3 Remake

Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil 3 Remake. Ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля. Игра доступна на PS4, Xbox One и PC.
Cyber.sports.ru 08:42
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Общество

Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах остаётся более двух тысяч россиян, желающих вернуться в Россию.
RT на русском 22:28
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 14:39
Экономика

Снизить стоимость ипотеки поручил Путин

В хода заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам Владимир Путин заявил о необходимости мер, снижающих стоимость ипотеки.
Live24 04:15
Общество

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье приезжим из Москвы

Фокин напомнил о статье уголовного кодекса о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и заметил, что у жителей, сдавших дом человеку, распространяющему инфекцию, также могут возникнуть проблемы.
Эхо Москвы 11:30
Единоборства

Крылов рассказал о реакции на Украине на желание получить паспорт РФ

РИА Новости 04:59
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Лев Лещенко записал видео из своей палаты в «Коммунарке» и спел песню

Весьма 02:51
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 15:24
Общество

Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса

Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 09:25
Гаджеты

SK Hynix начнёт производство памяти DDR5 в этом году

Игромания.ру 04:06
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

"Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок", - говорится в письме.
РИА Новости 08:45
Футбол

Маркос Льоренте назвал своего пса Энфилдом

Sports.ru 15:35
Наука

Первая вакцина от коронавируса прошла испытания

В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
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