Коронавирус

АБНАБННазвано ключевое отличие коронавируса от гриппа

Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.
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с чего всё началось
Он напомнил, что у человечества нет стадного иммунитета против коронавируса, поэтому им заражается огромное количество людей, сообщает
 Business Insider.
News.ruвчера в 13:42

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Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Известиявчера в 20:36

Названо кардинальное отличие коронавируса от гриппа

РИА Новостивчера в 13:13

Ученые назвали кардинальное отличие коронавируса от гриппа

Комсомольская правдавчера в 16:34

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Взгляд.рувчера в 14:38

Медик объяснил, чем коронавирус кардинально отличается от гриппа

News.ruвчера в 13:42

Почему вакцину от коронавируса можно не ждать. Американцы выдали пессимистичный прогноз

Царьградвчера в 21:04

Названы отличия коронавируса от гриппа

Lenta.ruвчера в 12:32
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:08, Ашберн
Общество

В Минпросвещения допустили продление учебного года на лето

Российским школьникам, возможно, придется учиться летом. Как пишут РИА Новости, этого не исключил замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко.
BFM.ru вчера в 13:20
Энергетика

В Саудовской Аравии назвали условия сокращения нефтедобычи

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил о готовности к взаимодействию по балансировке рынка нефти.
Аргументы и Факты вчера в 18:07
Общество

В Самарской области режим самоизоляции продлен до 12 апреля

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о продлении режима всеобщей самоизоляции в регионе до 12 апреля.
СОВА вчера в 15:06
Происшествия

Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове»

Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.
Lenta.ru вчера в 05:49
Финансы

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Rambler News Service вчера в 04:58
Общество

Россия прекратит вывоз граждан из-за рубежа

Россия с 4 апреля приостановит все рейсы для вывоза россиян из-за рубежа.
РИА Новости вчера в 15:27
Финансы

Объем ФНБ вырос до 12,85 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина РФ.
ТАСС вчера в 14:01
Наука

Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане

Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК вчера в 22:21
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США

По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.
РИА Новости вчера в 22:26
Экономика

Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты

Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
REGNUM вчера в 02:45
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Футбол

Президент УЕФА пригрозил Бельгии исключением из еврокубков

Сам же УЕФА все еще рассчитывает доиграть сезон, несмотря на паузу, которая возникла из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:41
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Политика

Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
ТАСС 02 апреля в 06:02
Футбол

Головин вернулся из Монако в Россию

Первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Плясунов рассказал о том, что футболист вернулся из Монако в Россию, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 09:12
Игры

Появился трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3

Capcom представила трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3, а также объявила, что его главная героиня Джилл Валентайн появится в роли выжившей в Resident Evil: Resistance уже 17 апреля.
Игромания.ру вчера в 03:35
Здоровье

На Кубани медики попросили продлить карантин

В Краснодарском крае с 31 марта по 5 апреля губернатор объявил карантин.
СочиСтрим вчера в 12:12
Футбол

На выходных в Таджикистане стартует футбольный сезон

На ближайших выходных футбольный сезон официально стартует в Таджикистане.
Евро-футбол.ру 01 апреля в 12:24
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество

Правила поведения при ЧС утверждены правительством

На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».
Ведомости вчера в 14:07
Общество

Названы востребованные во время пандемии коронавируса профессии

Названы наиболее востребованные во время пандемии коронавируса профессии.
Lenta.ru вчера в 22:51
Общество

Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра

Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
Актуальные Новости вчера в 11:14
Политика

В Раде высмеяли санкции Украины против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович высмеял санкции Украины против Белоруссии.
РИА Новости вчера в 23:25
Здоровье

Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
РИА Новости 00:34
Происшествия

В Челябинске задержана замминистра строительства

Челябинск, 3 апреля 2020, 11:45 — REGNUM В Челябинске замминистра строительства и инфраструктуры региона Татьяна Антонова задержана.
REGNUM вчера в 04:45
Общество

Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом

Известия 02 апреля в 04:50
Происшествия

Количество больных коронавирусом в Омской области увеличилось до 10

В России, по данным на 2 апреля, коронавирусом заражено более 4.1 тыс человек.
Город55.ру 00:19
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