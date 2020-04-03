с чего всё началось

Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.

Происшествия Подсчитан ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» Ущерб от пожара на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» оценивается в полмиллиарда рублей, передает РИА Новости заявление главы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

Финансы Курс евро опустился ниже 83 рублей Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Финансы Объем ФНБ вырос до 12,85 трлн рублей Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в марте вырос на 4,6 трлн рублей и на 1 апреля составил более 12,85 трлн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина РФ.

Наука Китайские ветеринары обнаружили коронавирус у 15% кошек в Ухане Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных являются носителем коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США По словам Антонова, экстренная помощь потребовалась 51 гражданину из тех 250 человек, которые не смогли в пятницу вылететь рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Россию.

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Происшествия У жительницы Забайкалья выявили коронавирус Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.

Футбол Головин вернулся из Монако в Россию Первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Плясунов рассказал о том, что футболист вернулся из Монако в Россию, сообщает "Чемпионат.com".

Игры Появился трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3 Capcom представила трейлер к выходу ремейка Resident Evil 3, а также объявила, что его главная героиня Джилл Валентайн появится в роли выжившей в Resident Evil: Resistance уже 17 апреля.

Общество Правила поведения при ЧС утверждены правительством На официальном портале правовой информации 3 апреля были опубликованы утвержденные днем ранее премьером Михаилом Мишутиным «Правила поведения, обязательные для выполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС)».

Общество Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.

Здоровье Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".