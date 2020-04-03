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Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа
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Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.В источнике
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С чего всё начиналось
Он напомнил, что у человечества нет стадного иммунитета против коронавируса, поэтому им заражается огромное количество людей, сообщает Business Insider.
News.ru вчера в 13:42
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