Названо ключевое отличие коронавируса от гриппа
Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.В источнике
С чего всё начиналось
Он напомнил, что у человечества нет стадного иммунитета против коронавируса, поэтому им заражается огромное количество людей, сообщает Business Insider.
РИА Новости вчера в 13:13
Комсомольская правда вчера в 16:34