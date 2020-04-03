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Специалист Университета Вашингтона в Сент-Луисе Эбигейл Карлсон рассказала Business Insider, что во время эпидемии гриппа у большинства людей есть групповой иммунитет, поэтому распространение заболевание удается остановить.