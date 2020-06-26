с чего всё началось

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".

Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

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