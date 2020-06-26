Коронавирус
РИА НовостиНазвано количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
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с чего всё началось
В эфире телеканала «Россия 1» специалист отметил, что это поможет вакцинировать минимально необходимое количество людей для формирования надежного популяционного иммунитета.Известия20:59
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