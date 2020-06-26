Коронавирус
РИА НовостиНазвано количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
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Шоу-бизнес
Ефремов: Путин не просил меня садиться за руль
Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
Росбалт 16:59
Происшествия
Тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов в Приморье
В приморье сошли с рельсов тепловоз и два вагона грузового поезда.
Газета.Ru 07:04
Общество
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
В МИДе России оценили планы Вашингтона по переброске из ФРГ в Польшу американского воинского контингента.
Военное дело вчера в 06:24
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью
Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
Армия и оружие
Захват Турцией авиабазы «Джуфра» в Ливии не оставит Египту выбора
Если бойцы Правительства национального согласия при поддержке турецких солдат захватят военную базу «Джуфра» в Ливии, то Египту придется ввести свои силы в данную страну.
Discover24 03:07
Игры
CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077
Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform вчера в 13:06
Игры
Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV
Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru 17:32
Культура
Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина.
Киноафиша России 09:39
Политика
Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
Коммерсантъ 08:25
Гаджеты
Компания Lenovo решила, что ноутбуки на процессорах Intel должны стоить дешевле, чем на AMD
Моделей игровых ноутбуков в разной комплектации станет больше, уточнили представители компании.
Goroday.ru вчера в 19:40
Наука
Ультразвук поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями
Rusargument вчера в 09:51
Экономика
Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт
Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета вчера в 04:57
Общество
Dr. Disrespect получил блокировку на Twitch. Возможно, навсегда
Популярный стример Гай Бэйм получил блокировку канала Dr.Disrespect на стриминговой платформе Twitch.
Спорт-Экспресс 19:52
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
Здоровье
В ОАЭ коронавирус лечат стволовыми клетками
Уже более двух тысяч пациентов смогли вылечиться от опасного недуга благодаря новой терапии.
MedikForum.ru 18:33
Наука
Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
Политика
Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
РИА Новости вчера в 02:47
Космос
Испытания итальянского прибора для проекта «Спектр-М» отложены на год из-за коронавируса
Наземные испытания одного из ключевых приборов космической обсерватории «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») откладываются из-за пандемии.
3DNews 24 июня в 01:05
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55