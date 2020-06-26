Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвано количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
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Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19

РИА Новости20:21

Вирусологи назвали нужное для коллективного иммунитета количество вакцины

РБК17:23

Подсчитано необходимое для создания коллективного иммунитета в России число вакцин

Взгляд.ру14:17

В России назвали условие для создания коллективного иммунитета

Lenta.ru15:04

В «Векторе» подсчитали количество доз вакцины для создания иммунитета от коронавируса в РФ

ТАСС14:29

Названо условие для появления коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян

Телеканал 360°15:37

Ученые подсчитали, сколько вакцины нужно для выработки иммунитета к COVID-19

Вести.Ru14:02
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Артист отметил, что садиться за руль в тот вечер его не просили «ни Путин, ни кто-то другой».
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Тепловоз и два грузовых вагона сошли с рельсов в Приморье

В приморье сошли с рельсов тепловоз и два вагона грузового поезда.
Газета.Ru 07:04
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Общество

За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
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Происшествия

Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
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Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru 12:13
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Шоу-бизнес

Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля

9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru 13:28
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Общество

«Студия Артемия Лебедева» разработала виртуального дизайнера

Pravda.Ru 04:43
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Общество

Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
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Политика

МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу

В МИДе России оценили планы Вашингтона по переброске из ФРГ в Польшу американского воинского контингента.
Военное дело вчера в 06:24
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили медалью

Участница парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде, потерявшая туфлю, но не сбившая строй, получила награду от командующего Балтфлотом адмирала Александра Носатова, заявил представитель флота Роман Мартов.
Политическая Экспертиза вчера в 09:15
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Армия и оружие

Захват Турцией авиабазы «Джуфра» в Ливии не оставит Египту выбора

Если бойцы Правительства национального согласия при поддержке турецких солдат захватят военную базу «Джуфра» в Ливии, то Египту придется ввести свои силы в данную страну.
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Игры

CD Projekt RED показала новый трейлер по Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED представила новый трейлер Cyberpunk 2077 в ходе первого эпизода мероприятия Night City Wire.
NewInform вчера в 13:06
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Игры

Компания Blizzard опубликовала новую информацию о Diablo IV

Компания-разработчик видеоигры Diablo IV сообщила о главных изменениях, внесенных в новую версию.
Goroday.ru 17:32
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Культура

Кота Матроскина лишат полосок в новых сериях «Простоквашино»

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм», в первой серии нового сезона мультсериала «Простоквашино» изменится внешний вид кота Матроскина.
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«Ювентус» разгромил «Лечче» в матче чемпионата Италии по футболу

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Лукашенко: новая конституция Белоруссии будет подготовлена за два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости внесения изменений в конституцию страны с предварительной передачей полномочий «вниз», на уровень местной власти.
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Гаджеты

Компания Lenovo решила, что ноутбуки на процессорах Intel должны стоить дешевле, чем на AMD

Моделей игровых ноутбуков в разной комплектации станет больше, уточнили представители компании.
Goroday.ru вчера в 19:40
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Наука

Ультразвук поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями

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Экономика

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам на один процентный пункт

Сбербанк России снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на любые цели для физлиц с 12,9% до 11,9%, сообщает пресс-служба банка.
Российская газета вчера в 04:57
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Общество

Dr. Disrespect получил блокировку на Twitch. Возможно, навсегда

Популярный стример Гай Бэйм получил блокировку канала Dr.Disrespect на стриминговой платформе Twitch.
Спорт-Экспресс 19:52
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 12:10
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Общество

Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

Известия 17:12
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В ОАЭ коронавирус лечат стволовыми клетками

Уже более двух тысяч пациентов смогли вылечиться от опасного недуга благодаря новой терапии.
MedikForum.ru 18:33
Наука

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
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Политика

Токаев уверен, что в Казахстане нельзя ущемлять русский язык

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что укрепление позиций государственного — казахского — языка не должно приводить к ущемлению русского языка.
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Испытания итальянского прибора для проекта «Спектр-М» отложены на год из-за коронавируса

Наземные испытания одного из ключевых приборов космической обсерватории «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») откладываются из-за пандемии.
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Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

В бюллетенях по поправкам к Конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.
РИА Новости 12:50
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Политика

В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
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Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
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Нефтяники в Ливии заявили о российских наемниках на месторождении

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