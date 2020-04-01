Общество В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.

Экономика В России 1 апреля вступает в силу ряд законов и мер По словам Владимира Путина, в рамках мер по поддержке простых россиян все семьи, имеющие право на материнский капитал, в ближайшие три месяца, начиная с апреля, смогут получать дополнительно по 5 тысяч рублей на детей до трех лет.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Энергетика Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.

Единоборства Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Общество Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.

Музыка Земфира представила песню «Крым» для нового альбома Премьера песни "Крым" состоялась 1 апреля на канале YouTube и стала уже четвертой для диска, над которым Земфира работает с осени 2018 года.

Технологии Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5 Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.

Происшествия В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.

Общество Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.

Общество Госдума разрешила сажать нарушителей карантина Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина.