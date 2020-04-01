Коронавирус
Lenta.ruНазвано количество нарушителей режима изоляции в России
В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
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Здоровье
Выявлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Американские ученые выяснили, что в странах, где универсальная вакцинация БЦЖ не была принята за обязательную, уровень смертности от коронавирусной инфекции выше.
Общество
В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса
С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции
В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.
Политика
Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке
Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России
В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Здоровье
В Ростове ограничат плановую медпомощь
В Ростове временно будет ограничено предоставление плановой медицинской помощи.
Политика
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Экономика
В России 1 апреля вступает в силу ряд законов и мер
По словам Владимира Путина, в рамках мер по поддержке простых россиян все семьи, имеющие право на материнский капитал, в ближайшие три месяца, начиная с апреля, смогут получать дополнительно по 5 тысяч рублей на детей до трех лет.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Политика
Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
Единоборства
Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном
Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Энергетика
В Россию начнут поставлять дешевый бензин из Европы
В России могут начать массовые закупки бензина в европейских странах из-за резкого снижения цен на нефть.
Футбол
РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
Общество
Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо
Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США
Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Музыка
Земфира представила песню «Крым» для нового альбома
Премьера песни "Крым" состоялась 1 апреля на канале YouTube и стала уже четвертой для диска, над которым Земфира работает с осени 2018 года.
Транспорт
В Крыму ограничили междугородние пассажирские перевозки
Со 2 по 14 апреля на полуострове ограничивают движение автобусов и троллейбусов.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Происшествия
В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек
Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Происшествия
Во Владимире рассказали о новых случаях заражения коронавирусом
Власти Владимира заявили о двух случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией в городе.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Шоу-бизнес
Дзюба: хотел бы побыть Дженнифер Энистон на один день
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признался, что на один день хотел бы перевоплотиться в голливудскую актрису Дженнифер Энистон.
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов
Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
Общество
Госдума разрешила сажать нарушителей карантина
Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина.
Общество
В Москве создано приложение для контроля за соблюдением карантина
Приложение, которое будет контролировать режим карантина, начали тестировать в столице.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.