Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазвано количество нарушителей режима изоляции в России

В пресс-службе МВД России назвали количество нарушителей режима изоляции среди россиян.
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МВД возбудило более тысячи дел за нарушения карантина

РИА Новости16:05

МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции

РБК15:55

Более 1,2 тыс. протоколов составлено на нарушителей карантина в РФ

Известия15:53

Названо количество нарушителей режима изоляции в России

Lenta.ru15:47

Свыше тысячи протоколов составили за нарушение режима самоизоляции в РФ

Интерфакс15:35

МВД России возбудило более тысячи дел за нарушения карантина

RT на русском15:34

Полиция привлекла к ответственности 1250 человек, нарушивших карантин

ТАСС15:22
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 16:36, Ашберн
Здоровье

Выявлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Американские ученые выяснили, что в странах, где универсальная вакцинация БЦЖ не была принята за обязательную, уровень смертности от коронавирусной инфекции выше.
ToDay News Ufa вчера в 06:22
Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Политика

Американцы втридорога перекупили у китайцев маски для Франции

В Китае прямо перед погрузкой в самолет американцы перекупили крупный заказ масок, которые предназначались для больниц и домов престарелых во Франции, рассказал президент совета французского региона Прованс — Альпы— Лазурный берег Рено Мюзелье.
РИА Новости 16:09
Культура

СМИ: The Witcher 4 станет приквелом третьей части с Цири в главной роли

3DNews 11:27
Политика

Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке

Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на постпредство России при ООН.
РБК 16:19
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 08:44
Здоровье

В Ростове ограничат плановую медпомощь

В Ростове временно будет ограничено предоставление плановой медицинской помощи.
Блокнот Ростов-на-Дону 15:37
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Экономика

В России 1 апреля вступает в силу ряд законов и мер

По словам Владимира Путина, в рамках мер по поддержке простых россиян все семьи, имеющие право на материнский капитал, в ближайшие три месяца, начиная с апреля, смогут получать дополнительно по 5 тысяч рублей на детей до трех лет.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru 13:55
Политика

Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу

Китай умышленно скрыл масштабы вспышки коронавируса COVID-19 в стране, занижая как общее количество случаев заражения, так и уровень смертности от инфекции.
РБК 16:25
Единоборства

Нурмагомедов сообщил об отмене поединка с Фергюсоном

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не состоится из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:55
Энергетика

В Россию начнут поставлять дешевый бензин из Европы

В России могут начать массовые закупки бензина в европейских странах из-за резкого снижения цен на нефть.
Gazeta.SPb вчера в 08:51
Футбол

РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории России

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) продлило приостановку розыгрыша всех турниров под эгидой организации до 31 мая 2020 года.
РБК 12:50
Общество

Российские военные оборудуют полевой госпиталь в Бергамо

Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом.
Pravda.Ru 08:22
Хоккей

Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Ruposters.ru 03:33
Музыка

Земфира представила песню «Крым» для нового альбома

Премьера песни "Крым" состоялась 1 апреля на канале YouTube и стала уже четвертой для диска, над которым Земфира работает с осени 2018 года.
Российская газета 16:27
Транспорт

В Крыму ограничили междугородние пассажирские перевозки

Со 2 по 14 апреля на полуострове ограничивают движение автобусов и троллейбусов.
Московский Комсомолец 15:13
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK вчера в 09:49
Происшествия

В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек

Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
ТАСС 13:05
Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Происшествия

Во Владимире рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Власти Владимира заявили о двух случаях заболевания новой коронавирусной инфекцией в городе.
РИА Новости 11:41
Общество

Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Коммерсантъ 11:47
Шоу-бизнес

Дзюба: хотел бы побыть Дженнифер Энистон на один день

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба признался, что на один день хотел бы перевоплотиться в голливудскую актрису Дженнифер Энистон.
Metaratings 16:13
Гаджеты

Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов

Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
МонаВиста 30 марта в 08:13
Общество

Госдума разрешила сажать нарушителей карантина

Государственная Дума РФ в третьем чтении приняла законопроект об уголовной ответственности за нарушения карантина.
TV BRICS вчера в 08:59
Общество

В Москве создано приложение для контроля за соблюдением карантина

Приложение, которое будет контролировать режим карантина, начали тестировать в столице.
Российская газета 04:30
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
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