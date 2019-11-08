Специалисты рассказали, что в первый день было реализовано больше 5 тыс. билетов на железнодорожные поездки в Крым и обратно. Первые оправления состоятся в конце декабря текущего года. 8 ноября продажа билетов началась в 8.00 по московскому времени.

Названо количество проданных билетов на поезда в Крым

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