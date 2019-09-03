Эксперт объяснила РИА Новости такие цифры, в частности, тем, что зачастую женщины больше сфокусированы на семье и детях. По данным ведомства, в целом в стране работает 59,8% населения в возрасте от 15 лет и старше, при этом у мужчин занятость составляет 67,8%.

с чего всё началось

Около половины российских женщин не работают, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата. Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.

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