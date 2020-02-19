Общество
РБККитай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса
Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала шестой, обновленный, вариант рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-2019. Китайские медики включили в него ряд препаратов, которые, предположительно, помогают при лечении.
Читать в источнике
Оценить493
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Здоровье
Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России
Лукашев напомнил, что респираторные заболевания распространяются волнами, и если первая вспышка обошла Россию стороной, то вторая может прийти осенью, ведь коронавирус продолжает распространяться по миру.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Происшествия
Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом
Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Кино
Появилось видео со съемок «Веном 2»
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым
Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Происшествия
Суд смягчил наказание Александру Руденко, по чьей вине в ДТП погибли три человека
Происшествия
В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие
Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Хоккей
Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»
"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Финансирование главных программ Евросоюза оказалось под угрозой
В ЕС заявили, что финансирование главных программ Евросоюза будет заблокировано, если главы государств и правительств в ближайшие дни не достигнут соглашения по бюджету на 2021-2027 годы.
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
Общество
В Москве установлен абсолютный рекорд тепла
Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
Здоровье
В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся
В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
Шоу-бизнес
Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»
Происшествия
Пассажира рейса Магадан — Кепервеем задержали после сообщения о бомбе
Пассажир рейса "Магадан — Кепервеем" авиакомпании "ИрАэро" заявил о том, что перевозит бомбу, мужчину доставили в полицию, взрывное устройство не обнаружили, сообщает в четверг Магаданская транспортная прокуратура.
Гаджеты
Realme X50 Pro 5G получит 20-кратный зум и 64-мегапиксельную камеру
Последний оснащается камерой с датчиком на 108 Мп, но не всегда разрешение играет решающую роль, а потому 64-мегапиксельная с 20-кратным зумом в новинке от Realme может оказаться ничуть не хуже, чем у конкурирующего бренда.
Футбол
ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» в товарищеском матче
Встреча, которая состоялась в испанской Картахене, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского ЦСКА.
Общество
Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи
Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
Супруга Дмитрия Диброва Полина рассказала в своем Instagram о состоянии телеведущего.
Армия и оружие
Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии
В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
Политика
Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем
Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
Общество
Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии
Общество
Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК
Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.