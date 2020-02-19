Общество

РБКРБККитай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала шестой, обновленный, вариант рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-2019. Китайские медики включили в него ряд препаратов, которые, предположительно, помогают при лечении.
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В Китае опубликовали обновленный список препаратов для лечения коронавирусной инфекции

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Китай опубликовал новый перечень препаратов для лечения коронавируса

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Китай включил «Арбидол» в список препаратов для лечения коронавируса

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Фонтанка.Рувчера в 13:01

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Эхо Москвывчера в 16:04

Китай включил «Арбидол» в список препаратов против коронавируса

Rambler News Serviceвчера в 12:46
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Здоровье

Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России

Лукашев напомнил, что респираторные заболевания распространяются волнами, и если первая вспышка обошла Россию стороной, то вторая может прийти осенью, ведь коронавирус продолжает распространяться по миру.
Известия вчера в 13:49
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Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
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Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
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Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
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Появилось видео со съемок «Веном 2»

Экспресс газета 18 февраля в 15:53
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Подозреваемый в стрельбе в Германии найден мёртвым

Предполагаемый организатор стрельбы в немецком городе Ханау найден мёртвым в своём доме.
RT на русском вчера в 23:28
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Суд смягчил наказание Александру Руденко, по чьей вине в ДТП погибли три человека

ПолитСиб.Ру вчера в 22:31
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

Финансирование главных программ Евросоюза оказалось под угрозой

В ЕС заявили, что финансирование главных программ Евросоюза будет заблокировано, если главы государств и правительств в ближайшие дни не достигнут соглашения по бюджету на 2021-2027 годы.
Взгляд.ру вчера в 09:02
Общество

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 09:10
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменит карту в срок, не смогут получить пенсию.
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Общество

В Москве установлен абсолютный рекорд тепла

Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля.
RT на русском 00:19
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В Китае сообщили о повторном коронавирусе у вылечившихся

В Китае сообщили о повторном случае заболевания коронавирусом у вылечившегося пациента.
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Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»

Paparazzi.ru вчера в 07:15
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Пассажира рейса Магадан — Кепервеем задержали после сообщения о бомбе

Пассажир рейса "Магадан — Кепервеем" авиакомпании "ИрАэро" заявил о том, что перевозит бомбу, мужчину доставили в полицию, взрывное устройство не обнаружили, сообщает в четверг Магаданская транспортная прокуратура.
РИА Новости вчера в 23:55
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Realme X50 Pro 5G получит 20-кратный зум и 64-мегапиксельную камеру

Последний оснащается камерой с датчиком на 108 Мп, но не всегда разрешение играет решающую роль, а потому 64-мегапиксельная с 20-кратным зумом в новинке от Realme может оказаться ничуть не хуже, чем у конкурирующего бренда.
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Футбол

ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» в товарищеском матче

Встреча, которая состоялась в испанской Картахене, завершилась со счетом 2:0 в пользу московского ЦСКА.
RuNews24.ru вчера в 16:57
Общество

Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".
Российская газета вчера в 20:04
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Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта

Супруга Дмитрия Диброва Полина рассказала в своем Instagram о состоянии телеведущего.
РИА Новости вчера в 21:26
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
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Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Футбол

Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

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Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что такой ситуации "не припомнит".
РИА Новости 18 февраля в 23:50
Политика

Зеленского в ходе визита в больницу назвали предателем

Женщина, представившаяся жительницей Донецка, назвала предателем президента Украины Владимира Зеленского, приехавшего в больницу расположенного под Киевом города Борисполь.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Общество

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
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