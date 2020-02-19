Национальная комиссия по здравоохранению Китая опубликовала шестой, обновленный, вариант рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции COVID-2019. Китайские медики включили в него ряд препаратов, которые, предположительно, помогают при лечении.

Здоровье Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России Лукашев напомнил, что респираторные заболевания распространяются волнами, и если первая вспышка обошла Россию стороной, то вторая может прийти осенью, ведь коронавирус продолжает распространяться по миру.

Происшествия Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Политика Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.

Политика Финансирование главных программ Евросоюза оказалось под угрозой В ЕС заявили, что финансирование главных программ Евросоюза будет заблокировано, если главы государств и правительств в ближайшие дни не достигнут соглашения по бюджету на 2021-2027 годы.

Гаджеты Realme X50 Pro 5G получит 20-кратный зум и 64-мегапиксельную камеру Последний оснащается камерой с датчиком на 108 Мп, но не всегда разрешение играет решающую роль, а потому 64-мегапиксельная с 20-кратным зумом в новинке от Realme может оказаться ничуть не хуже, чем у конкурирующего бренда.

Общество Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи Сообщается также, что после 31 марта принц Гарри сохранит ряд воинских званий, однако он не сможет использовать свое военное положение в течение 12-месячного испытательного периода, пишет "Интерфакс".

Спорт Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.